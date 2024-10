Alla scoperta del lago Ceresio lungo la Via Francisca con merenda e spettacolo gratuito

Dopo il successo delle prime due camminate organizzate da Alfa srl lungo la Via Francisca del Lucomagno, che hanno coinvolto grandi e piccoli pellegrini sulla ciclabile Ghirla-Ganna e al Parco Alto Milanese, per domenica 13 ottobre è in programma una suggestiva passeggiata lungo il pittoresco lungolago di Lavena Ponte Tresa, dalla dogana fino allo stretto di Lavena.

Anche questa volta, la giornata sarà arricchita da uno spettacolo per bambini, a cura di Progetto Zattera Teatro, e da una merenda offerta da Coop Lombardia.

Il percorso, che si snoderà per pochi chilometri lungo il sentiero dell’arte, rappresenta la prima tappa del tratto italiano della Via Francisca del Lucomagno e offre una vista incantevole sul Lago Ceresio. Il ritrovo è previsto per le ore 14:30 accanto alla dogana di Lavena Ponte Tresa, accanto al Bar Johnny. Il rientro lungo lo stesso percorso avverrà in autonomia.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo che trovate CLICCANDO QUI

Per eventuali dubbi o ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: viafranciscalucomagno@gmail.com