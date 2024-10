Amalia Ercoli Finzi a Varese per il Premio Chiara

COMETE, LUNA E POI…

Il Premio Chiara si onora di ospitare una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali: Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, professoressa onoraria al Politecnico di Milano, consulente scientifica della NASA, dell’ASI e dell’ESA.

Parleremo di come l’Europa abbia dato prova delle sue grandi capacità in merito alla realizzazione di missioni spaziali con il successo della Missione Rosetta, che è atterrata su una cometa. E’ questo il punto di partenza per il prossimo futuro che prevede il programma lunare Artemis. Un futuro ricco di promesse e, si spera, di successi.

“Oggi stiamo assistendo a una nuova conquista dello spazio, che non è solo quello che ci sveleranno le prossime missioni spaziali. Oggi le ragazze si preparano alla conquista dello spazio che tradizionalmente è stato appannaggio unicamente maschile, quale la tecnologia, la politica, la comunicazione. Per affermarsi in questi settori serviranno Stima di sé, Preparazione, Ambizione, capacità di Collaborare, tre Elementi essenziali e un vivo Spirito d’iniziativa. Ma più di tutto, nonostante spesso si senta dire che ‘non è cosa per le ragazze’, servirà ricordare a voi stesse che siete capaci e che, se determinate, potete ottenere tutto ciò che volete.”

Appuntamento alla sala conferenze di Villa Andrea – Ville Ponti Varese.

(evento nel premio chiara – festival del racconto 2024 – www.premiochiara.it)