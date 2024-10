Arriva la Notte Bianca del Cus Insubria: sport, giochi e musica per tutti

Venerdì 11 ottobre torna a Varese la Notte Bianca del Cus Insubria. Dalle 19,30 all’una e 30 di notte al PalaInsubria di via Monte Generoso 59 sport, musica, giochi a premi e servizio ristoro con il Food Truck Prins Willem.

Per tutta la durata dell’evento l’accesso ai campi sarà libero e gratuito per giocare a beach volley, calcetto, ping pong e biliardino. Musica assicurata con man Dj e French, e giochia premi per tutti organizzati dal Cus.

Sarà anche l’occasione per conoscere il Cus Insubria e scoprire tutte le attività proposte.

L’evento è aperto a tutti e gratuito, ma è necessario essere tesserati o tesserarsi per la stagione 2024/2025 (tessera gratuita, che si può fare online a questo link). Posso tesserarsi anche coloro che non sono studenti dell’Insubria.

Per informazioni 0332/219895 Whatsapp 351/6763242