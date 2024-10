Assemblee condominiali entro le 18: l’iniziativa della Camera Condominiale Varese

La Camera Condominiale Varese ha presentato un’iniziativa per promuovere una gestione più inclusiva e attenta alla qualità della vita nei condomini. L’invito rivolto agli amministratori e ai residenti è di organizzare le assemblee condominiali annuali entro le ore 18, con l’obiettivo di favorire una partecipazione più ampia e consapevole.

Partecipazione inclusiva

L’anticipazione dell’orario risponde al bisogno di una maggiore inclusività. Pianificare le assemblee in una fascia oraria accessibile consente, infatti, anche a persone anziane, genitori con bambini e a chi preferisce non uscire dopo cena di prendere parte alle discussioni. L’orario pre-serale, prima delle 18:00, risulta più comodo per chi ha difficoltà a muoversi in tarda serata o ha impegni familiari, evitando che questi condomini si sentano esclusi dalle decisioni importanti.

Dialogo e serenità

La Camera Condominiale sottolinea anche l’importanza del benessere psicologico durante le assemblee. Programmare le riunioni nel pomeriggio aiuta a mantenere un dialogo sereno e costruttivo, poiché i partecipanti sono meno affaticati. La stanchezza serale spesso compromette la lucidità e può rendere più difficili i confronti, mentre un incontro pomeridiano favorisce una comunicazione più rilassata e razionale, portando a decisioni più ponderate.

Tempo libero rispettato

Un altro beneficio per i condomini riguarda la gestione del tempo libero. Concludendo l’assemblea nel tardo pomeriggio, ognuno può dedicarsi alla propria serata, conciliando gli impegni condominiali con il tempo personale o familiare.

Sicurezza e tranquillità

Infine, svolgere le assemblee in orari più sicuri, specie nella stagione invernale, è un aspetto rilevante per molte persone, specialmente chi vive da solo o in zone con scarsa illuminazione. La possibilità di rientrare a casa con la luce del giorno o comunque in un orario ancora frequentato offre maggiore tranquillità a tutti.

L’iniziativa della Camera Condominiale Varese, dunque, non si limita a migliorare l’efficienza organizzativa, ma mira a elevare la qualità della vita nei condomini, favorendo un ambiente di dialogo e partecipazione per tutti.