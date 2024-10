Autunno tra laboratori e caldarroste al Parco Pineta

Due domeniche per festeggiare l’arrivo della nuova stagione con tante opportunità di vista per piccoli e grandi

Il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate si tinge dei colori autunnali e si prepara ad ospitare due entusiasmanti eventi. Domenica 13 e Domenica 20 ottobre oltre alle solite proposte che il Centro offre durante le aperture domenicali, sarà possibile partecipare a laboratori speciali, viaggi in EcoPlanetario a tema Halloween e golose merende con caldarroste.

In particolare:

Domenica 13 ottobre:

Laboratorio didattico STEAM “La dispensa per gli animali del bosco”;

laboratorio didattico per tutte le età tra gnomi, gufi e scoiattoli, a cura della Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta;

Caldarroste e Vin brulè per tutti a cura della APS I Benandanti;

Presentazione del libro “L’Influenza di Giove” a cura di Laura Galli (h 17.00);

“Il cielo di Halloween” in EcoPlanetario;

Visita guidata osservatorio astronomico (realizzata con il contributo del Comune di Tradate).

Domenica 20 ottobre:

LibroGame Live “La selva del Fato” animato dalle attrici di Luminanda;

“Il cielo di Halloween” in EcoPlanetario;

“Terra” conferenza ambientale in EcoPlanetario;

Caldarroste per tutti a cura della APS I Benandanti;

Presentazione del libro “Il Bigino della Via degli Dei: Una guida pratica e illustrata al cammino più bello d’Italia” a cura di Samuele Salvia e Illustrato da Sara Bertoncello (h.17.00);

Escursione&Laboratorio artistico per bambini “L’arte delle macchie” (attività realizzata nell’ambito del progetto MoveOn).

Il laboratorio didattico STEAM, LibroGame Live e la conferenza ambientale “Terra” rientrano nel progetto “Green it up!” sostenuto da Istituto Oikos Onlus e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed è gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Biglietteria” del sito www.centrodidatticoscientifico.it