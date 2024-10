Azzate “regina” degli scacchi per un giorno, un successo il Campionato Regionale Giovanile

Una palestra gremita di giovani menti impegnate in sfide di logica e strategia ha ospitato domenica il Campionato Regionale Giovanile di Scacchi a Squadre.

L’evento, che si è tenuto appunto nella palestra di Via Colli ad Azzate, ha rappresentato un momento di grande importanza per il movimento scacchistico lombardo, e ha coinvolto circa 200 giovani provenienti da Bergamo, Brescia, Milano, Varese e altre province della regione. (nella foto gli azzatesi Luca Laino, Emanuele Banfi, Matteo Laino e Andrea Crespi Falzone)

Organizzato dalla Scuola Scacchi “Le Torri di Azzate” e dalla Società Scacchistica Gallaratese, con il supporto del Comitato Lombardo della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), il torneo ha visto la partecipazione di quaranta squadre suddivise in categorie d’età: U10, U12, U14, U16 e U18. Le squadre, ciascuna formata da quattro giocatori titolari e due riserve, hanno mostrato grande spirito competitivo e affiatamento, sottolineando l’impegno della Lombardia nella diffusione degli scacchi tra i giovani. «È la prima volta che una manifestazione di questo genere si tiene nella provincia di Varese, un segnale forte dell’unità tra i circoli della zona», ha dichiarato Gianmarco Beraldo, presidente della Scuola Scacchi “Le Torri di Azzate”.

Tra le squadre premiate, l’Accademia di Milano Under 16 ha spiccato grazie alla presenza di Ria Arun, 10 anni, vera promessa dello scacchismo italiano. Ria è campionessa italiana Under 10 open (ossia maschi e femmine) ed è stata in precedenza campionessa italiana femminile U8.

(la seconda da sinistra, nella foto di Arianna Beraldo).

«In mezzo al predominio milanese, spicca il secondo posto nella categoria U12 di Gallarate con una squadra di giovani talenti che promette bene, in particolare Ismail Vielmi», conclude Beraldo.

Ecco i risultati nelle diverse categorie:

Under 18

I Pedoposizionali (A.D. Scacchistica Bassa Bergamasca, Spirano) – Campioni regionali

Accademia A (Accademia Scacchi Milano, Milano)

Accademia B (Accademia Scacchi Milano, Milano)

Under 16

Accademia C (Accademia Scacchi Milano, Milano) – Campioni regionali

Famiglia Legnanese (ASD Scacchi Famiglia Legnanese, Legnano)

Castelletto Elio (A.S.D. Il Castelletto, Milano)

Under 14

Accademia H (Accademia Scacchi Milano, Milano) – Campioni regionali

Accademia D (Accademia Scacchi Milano, Milano)

Castelletto Fox (A.S.D. Il Castelletto, Milano)

Under 12

Accademia E (Accademia Scacchi Milano, Milano) – Campioni regionali

Gallaratese (Società Scacchistica Gallaratese, Gallarate)

Accademia F (Accademia Scacchi Milano, Milano)

Under 10

Castelletto Flip (A.S.D. Il Castelletto, Milano) – Campioni regionali

Chess Projects Warriors (Chess Projects A.S.D., Milano)

Lainate (ASD Lainate Scacchi, Lainate)