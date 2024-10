Bambino soccorso con l’elicottero ad Albizzate

Ha suscitato molta apprensione l’intervento di soccorso ad un bambino avvenuto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024 ad Albizzate.

Passata la mezzanotte prima il personale sanitario in ambulanza e poi l’equipaggio in elisoccorso hanno ricoverato d’urgenza un bimbo molto piccolo.

L’elicottero, atterrato in piazzale Sefro, ha caricato il piccolo in serie condizioni per il trasporto d’urgenza all’ospedale Papà Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento regionale per i traumi infantili.

Secondo quanto si apprende il bimbo sarebbe stato colpito da una patologia medica ma fortunatamente all’indomani le sue condizioni sono in fase di miglioramento.

Sembra da escludere al momento un incidente domestico.