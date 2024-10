Basket e tanto altro: 22 istituti sul parquet per la 3a Varese School Cup

Ventidue squadre – espressione di altrettante scuole superiori – in campo per una coppa sempre più grande e ambita. Tanto grande da allargarsi, da questa edizione (la terza) anche alle scuole medie: è questa la maggiore novità della Isybank Varese School Cup 2024-25, il torneo organizzato grazie a una ampia “alleanza” che comprende la Pallacanestro Varese, il trust “Il basket siamo noi”, l’ufficio scolastico provinciale e numerosi sponsor privati.

LA CARICA DELLE 22 – Per consentire un allargamento del bacino di partecipanti, la formula è stata ritoccata: due scuole sono state indicate come teste di serie (i bi-campioni in carica dello Scientifico Ferraris e il Daverio-Casula-Nervi finalista) e quindi accederanno direttamente alla seconda fase. Le altre venti daranno vita a cinque gironi da quattro che si risolveranno in altrettanti concentramenti in programma tra il 18 novembre e il 5 dicembre come ha spiegato Giovanni Todisco, “braccio armato” dell’organizzazione sotto il profilo sportivo.

Le prime classificate accederanno ai playoff insieme alle teste di serie mentre l’ottava partecipante ai quarti di finale sarà la vincente del “concentramento delle seconde” che fa parte della seconda fase del torneo (terze e quarte dei gironi disputeranno le gare per la classificazione finale). Le finali sono previste alla Itelyum Arena di Masnago sabato 12 aprile e – altra novità – a quella giornata prenderanno parte anche le vincitrici delle School Cup delle province di Como e di Novara.

“COPPA JUNIOR” – Sono cinque le “fondatrici” del torneo under 14, dedicato quindi ai ragazzi delle scuole medie. Per questa edizione pilota sono coinvolti gli istituti di Varese (Vidoletti, Dante, Pellico, Anna Frank e Maria Ausiliatrice) che disputeranno il proprio girone al palazzetto il 7 febbraio, giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Non un caso, perché in tutta la sfera “School Cup” c’è grande attenzione a questo tema: tra i partner c’è anche l’associazione Anemos Lombardia che si occupa di informare e prevenire la violenza di genere, come ha spiegato la presidente Anna Marsella.

Una selezione dei giocatori U14 sarà in campo anche il 12 aprile nell’ambito delle finali. E a questi studenti-giocatori sono dedicate anche le cinque borse di studio che “Il basket siamo noi” ha stanziato in memoria di Emilio Forni: i contributi andranno a ragazzi scelti in base all’impegno nel torneo, al rendimento scolastico e all’ISEE.

OBIETTIVO FORMATIVO – Come nelle precedenti edizioni, la School Cup va ben oltre assist, canestri e rimbalzi. «Non abbiamo inventato noi il torneo (lo spunto arriva da quello simile organizzato a Venezia ndr) ma abbiamo dato una nostra impronta: quella del coinvolgimento totale di tutto il corpo della scuola, non solo dei giocatori – ha spiegato il presidente del trust Umberto Argieri – La chiave è stata quella di ricreare all’interno degli istituti una sorta di club sportivo con tante componenti e questo ha consolidato il senso di appartenenza e il coinvolgimento di tutti gli studenti».

«Molte ragazze e molti ragazzi hanno scoperto i propri talenti, compartecipando alle iniziative della School Cup» ha sottolineato Paola Biancheri «ed è per questo che l’organizzazione ha previsto premi, riconoscimenti e contest nei diversi ambiti coinvolti. Per chi organizza il tifo, per chi fa comunicazione, per i corpi di ballo». Aspetti che rendono il torneo particolarmente spettacolare sia durante i concentramenti della prima fase, sia negli appuntamenti finali.

LE DATE

PRIMA FASE

18/11 Girone A (Campus); 20/11 Girone E (Tradate); 25/11 Girone B (Campus); 2/12 Girone D (Gallarate); 6/12 Girone C (Gavirate)

SECONDA FASE

18-31/1 – Concentramenti tra 4a, 3e e 2e classificate – Quarti di finale

TERZA FASE

17/2 – 7/3 – Semifinali

FINALE

12/4 (Itelyum Arena) – Finali