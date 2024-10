Besnate on the red carpet: una sera con le foto della Mostra del cinema di Venezia

Si apre con un evento straordinario la stagione del cineforum di Besnate, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e con l’associazione La Stazione della Musica: “Besnate on the Red Carpet” è un progetto fotografico di Giorgia Carena, che porta a Besnate le atmosfere della Mostra del cinema di Venezia.

La fotografa besnatese, inviata di Film TV Press, partecipa da quattro anni alla Mostra del Cinema di Venezia e tiene un diario fotografico giornaliero direttamente dal Red Carpet, dove scorrono tutti i grandi attori e attrici del panorama mondiale.

Carena, master della celeberrima Nikon School e titolare dei corsi di fotografia presso l’associazione di paese La Stazione della Musica, ha conosciuto e fotografato attori del calibro di George Clooney e Brad Pitt, star internazionali quali Lady Gaga e registi pluripremiati come Walter Hill e Yorgos Lanthimos.

Una selezione esclusiva di queste fotografie sarà visibile, proiettata al cinema incontro su maxi schermo, martedì 15 ottobre ore 21:00 in occasione dell’apertura della stagione del cineforum.

Al termine della proiezione Giorgia sarà intervistata dall’assessore alla cultura Giuseppe Blumetti per svelare curiosità e indiscrezioni del red carpet.

Il cineforum si aprirà poi il 21 (pomeriggio) e 22 (sera) ottobre con il film “Vermiglio”.

info: giorgiacarena.com | IG giorgiacarenaphotography | IG lastazionedellamusica