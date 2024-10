Bob Morse, una leggenda del basket in visita al Villaggio del Fanciullo di Morosolo

Una visita speciale al Villaggio del Fanciullo di Morosolo. Nel weekend appena trascorso nel centro di via San Girolamo Emiliani è arrivata una leggenda vivente del basket come Bob Morse.

Nato a Filadelfia il 4 gennaio 1951, Morse, è un ex cestista statunitense. Ala di 203 cm, ha vinto dieci trofei nazionali e internazionali con la Pallacanestro Varese: 4 campionati italiani (1972-73, 1973-74, 1976-77, 1977-78), 1 Coppa Italia (1973), 3 Coppa dei Campioni (1972-73, 1974-75, 1975-76), 1 Coppa Intercontinentale (1973) e 1 Coppa delle Coppe (1979-80).

Nel 1991 la Fiba (Federazione Internazionale Basket) lo ha indicato nell’elenco dei suoi 50 giocatori più grandi. Nel 2008 poi è stato scelto anche come una delle 50 personalità che hanno maggiormente influenzato il basket europeo di club per quel che riguarda il mezzo secolo precedente. Nel 2009, il Comune di Varese gli ha conferito la cittadinanza onoraria, con queste parole: “Grande uomo di sport, esempio per i giovani e ambasciatore del nome di Varese con le sue imprese ed i trionfi in Italia e nel mondo”.

Dapprima un piccolo giro del Villaggio per Bob Morse, poi la parte più attesa della mattinata, l’incontro con i ragazzi e le mamme del Villaggio: «Non importa da dove si parte, ma dove si vuole arrivare», ha detto Bob Morse che ha spronato i ragazzi a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, raccontando le sue esperienze sportive e sottolineando quanta dedizione sia necessaria per raggiungere i propri sogni. «Lo sport può essere una via di riscatto e di crescita, non solamente dal punto di vista fisico, ma soprattutto morale e sociale, se vi divertite, il successo arriverà da solo», ha continuato l’ex campione di basket, oggi stimato professore di italiano, con la sua calma e il suo sorriso contagioso, trasmettendo ai giovani il messaggio che lo sport deve essere prima di tutto divertimento e passione.

«Un’occasione straordinaria per il Villaggio del Fanciullo di Morosolo, avere qui una leggenda del basket come Bob Morse ha rappresentato un momento di grande ispirazione per tutti noi – ha commentato Stefania Talarico, vice presidente della comunità varesina -, Bob non solo ha condiviso la sua esperienza sportiva, ma ha portato con sé un messaggio di speranza e di perseveranza che va ben oltre il campo da gioco. Siamo profondamente grati a questo campione per la sua disponibilità e per il modo in cui si è relazionato con i nostri ospiti, ci auguriamo che questo incontro sia solo l’inizio di un percorso che potrà continuare a dare frutti importanti per il futuro dei nostri ragazzi».

SPORT E AGGREGAZIONE: LE RETI DI SPERANZA PER IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO

Parte la nuova campagna di raccolta fondi del Villaggio del Fanciullo di Morosolo. L’obiettivo è valorizzare il Campetto che i ragazzi utilizzano per giocare a calcio, pallavolo e basket. E’ una campagna che evidenzia il concetto dello sport come fattore di aggregazione ed è suddivisa in 2 parti:

– La prima parte prevede l’acquisto delle nuove reti da calcio, pallavolo e di 2 nuovi canestri da basket

– La seconda parte, che proseguirà invece la prossima primavera con la bella stagione, comprenderà la pulizia della pavimentazione con una nuova insabbiatura e la verniciatura del muretto del campetto per poter organizzare degli eventi che coinvolgano anche il territorio

La campagna “Reti di Speranza” nasce con questo fine, per unire il mondo dello sport e quello della crescita personale dei ragazzi del Villaggio del Fanciullo di Morosolo, promuovendo i valori di aggregazione, collaborazione e inclusione. Attraverso il gioco di squadra, infatti, lo sport non è solo un mezzo per migliorare le prestazioni fisiche, ma diventa un potente strumento educativo, capace di unire e influenzare positivamente il carattere e la vita sociale dei più giovani.

Come puoi aiutare?

Facendo un bonifico bancario sul conto intestato a Villaggio del Fanciullo di Morosolo Società Cooperativa Sociale via S.G. Emiliani, 3

Morosolo – Casciago (VA)

Iban: IT17Q0538710807000042325478