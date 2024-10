Buguggiate “regina” della Camminata In Rosa, vince visite senologiche gratuite

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo e la voglia di stare insieme facendo, tra l’altro qualcosa, di buono.

Quasi trecento persone hanno partecipato sabato 19 ottobre alla “1/2 notte in Rosa”, la passeggiata solidale organizzata in occasione di Valbossa In Rosa, la manifestazione che quest’anno coinvolge 30 comuni e che ha come obiettivo la sensibilizzazione della prevenzione del tumore al seno.

La partenza era fissata dalla sede della SOS della Valbossa. Durante l’iscrizione, ogni partecipante ha ricevuto una torcia fucsia, simbolo di una luce flebile ma costante che rappresenta il cammino della cura; dopo una salita iniziale sulla collina di Azzate che simboleggiava le difficoltà da superare, la discesa finale che rappresentava la guarigione.

La passeggiata culminava in uno spettacolo di fuoco nell’ex Piazza della Pesa. Vincitore della camminata il comune con il numero maggiore di partecipanti: a conquistare la coppa Francesca e visite senologiche gratuite il Comune di Buguggiate che ha iscritto alla camminata 100 cittadini. A seguire: Inarzo 96, Azzate 95, Crosio della Valle 68, Gazzada Schianno 66.