Camerieri per una sera a Gorla Minore , un successo la cena solidale per i ragazzi speciali del Gruppo Amicizia

Nella suggestiva cornice del Collegio Rotondi di Gorla Minore si è tenuta la cena solidale del Gruppo Amicizia. Cento persone si sono unite per stare insieme ai ragazzi della cooperativa sociale, contribuendo a finanziare un progetto che vedrà protagonisti molti di coloro che frequentano il centro diurno.

Una opportunità che ribalterà il consueto modo di approcciarsi alla disabilità, mettendo in cattedra proprio loro: grazie al “Telaio degli intrecci“, i ragazzi insegneranno ai bambini delle scuole primarie la tecnica del lavoro al telaio, offrendo loro un tuffo nei mestieri del passato, ma soprattutto regalando una splendida lezione di vita su come la disabilità non sia un ostacolo allo sviluppo dei talenti e alla nascita dell’amicizia.

Finanziato dalla Fondazione comunitaria del Varesotto, il progetto vedrà i fondi raccolti dalla Cooperativa sociale raddoppiati dall’ente: per realizzare ciò, dunque, il Gruppo Amicizia ha messo in pista una cena solidale.

Scelta azzeccatissima, perché la popolazione gorlese ha risposto in massa all’invito: «A malincuore abbiamo anche dovuto rifiutare alcune prenotazioni perché ormai raggiunto il numero massimo di iscritti – ha evidenziato Giovanna Codoro, che segue per la Cooperativa il fornito e colorato shop Amicizia in Bottega – siamo rimasti colpiti dall’entusiasmo dei gorlesi, davvero grazie a tutti per la partecipazione e il sostegno».

Un ringraziamento sentito espresso anche dal presidente Davide Leoncini, che ha raccontato ai presenti della prossima iniziativa nelle scuole, ma anche dei svariati laboratori che i ragazzi frequentano, fra cucina, artigianato, sport e musica, giusto per citarne alcuni.

Tutto questo in uno splendido connubio con la comunità gorlese che, da sempre, ha accolto la realtà della cooperativa sociale come parte integrante del tessuto sociale del paesino della Valle Olona.

Anche in occasione della cena, infatti, tanti hanno scelto di aderire all’invito degli educatori, partecipando alla serata e potendo così ammirare l’impegno dei ragazzi, vestiti in modo impeccabile, pronti a servire ai tavoli con cordialità e Impegno. Momenti ricchi di amicizia, capaci di far riflettere su quanto le differenze poca incidano sulle relazioni e su come la disabilità sia spesso solo un filtro attraverso cui si giudicano gli altri.

Siamo tutti diversi. E i ragazzi speciali del Gruppo Amicizia lo hanno dimostrato ancora una volta.

Per continuare a contribuire al progetto é possibile ricevere informazioni chiamando il numero 0331 604570 o inviando una mail all’indirizzo gruppoamicizia@gruppoamicizia.it.