Campionato e Coppa Italia, il Varese prepara una settimana extra

La bella e importante vittoria contro il Derthona ha ribaltato l’umore in casa Varese: dalla voglia di riscatto dopo le due sconfitte di fila a un ritrovato entusiasmo dopo il 2-0 firmato da Valagussa e Gubellini. E questa onda positiva non può che far bene, anche perché è alle porte un periodo intenso per la squadra di mister Roberto Floris: la gara di campionato di domenica 3 novembre a Vado sarà la prima di un trittico ravvicinato che vedrà i biancorossi impegnati mercoledì 6 novembre per la Coppa Italia a Sant’Angelo lodigiano. La settimana si chiuderà al “Franco Ossola” contro la NovaRomentin domenica 10. Tre sfide di alto livello che chiameranno i biancorossi a un carico extra di energie.

SITUAZIONE INFORTUNATI

In casa Varesina tiene banco Ancora la situazione indisponibili. Rientreranno Samuele Bonaccorsi dalla squalifica e Matteo Barzotti dal problema fisico, resta invece da valutare l’entità dell’infortunio di Niccoló Stampi. Il classe 2005 si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra nella gara contro il Derthona e nelle prossime ore dovrà affrontare degli esami più approfonditi per capire l’entità dell’infortunio. Sta piano piano rientrando in gruppo anche Paolo Ropolo che domenica si è anche accomodato in panchina per sostenere i compagni, ma viste visti i precedenti non è consigliato accelerare i tempi di recupero. Certo è che il rientro del difensore mancino sarà importante anche per lasciare un po’ di riposo a chi finora non è riuscito a tirare il fiato.

Resta invece ancora ai box il centrocampista Giuseppe D’Iiglio che continua il lavoro di recupero dopo il problema muscolare.

ATTENTI AL VADO

Il Vado, indicato a inizio campionato come una delle possibili favorite per la vittoria del girone, non ha invece iniziato in maniera particolarmente positiva. L’avventura di Silvestro De Lucia è durata solo tre giornate, poi la società ligure ha deciso di tornare al passato richiamando Marcello Cottafava, il mister che l’anno scorso ha condotto i rossoblù alla vittoria dei playoff, eliminando il Varese in semifinale. L’idea resta quella di una squadra che non ha ancora espresso tutto il grande potenziale a disposizione. Ma senza dubbio per caratura degli interpreti resta una delle squadre col valore maggiore del girone A.

INCROCIO DI EX

La sfida sarà inoltre un interessante crocevia tra ex. Tre quelli nelle fila del Varese: Paolo Valagussa, Vladimir Mikhaylovskiy e Simone Ferrieri hanno fatto il tragitto dalla Liguria alle Prealpi; percorso contrario invece per Niccolò Cottarelli che affronterà il Varese dopo l’ottima annata della passata stagione.

SORPRESA DA ALBENGA

Intanto nel recupero giocato mercoledì pomeriggio di campionato è arrivata una sorpresa da Albenga: la squadra inganna formata quasi completamente da ragazzi è riuscita a conquistare la vittoria contro il Chieri per due a uno dando così un segnale importante al campionato. Brutta battuta d’arresto invece per i piemontesi che restano sul fondo della classifica.