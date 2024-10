Caso “pandoro“, chiuse le indagini su Chiara Ferragni e gli altri indagati

È arrivata la chiusura delle indagini per il “caso pandoro” legato al nome dell’influencer Chiara Ferragni.

In una nota la Finanza fa sapere che all’esito delle indagini espletate dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica di Milano ha notificato a Chiara Ferragni, Fabio Damato, Alessandra Balocco e Francesco Cannillo l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari per i reati di truffa continuata e aggravata in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni” (Natale 2022) e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni -sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022).

Le indagini hanno permesso di ricostruire la “pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva (nel linguaggio giuridico termine ch indica ingannevolezza), volte a indurre in errore i consumatori in ordine al collegamento tra l’acquisto dei prodotti pubblicizzati e iniziative benefiche“, spiegano dalla Finanza nello specificare che “sussiste un pubblico interesse a divulgare la notizia riguardante tale procedimento, in considerazione della lesione di beni giuridici diffusi, ferma restando la presunzione di innocenza dei destinatari del sopracitato avviso, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile“.