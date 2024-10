Cassano Magnago, avvio del procedimento di variante generale al PGT

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) NONCHE’ STUDI DI SETTORE A SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ai sensi e per gli effetti della:

L.R. 11.03.2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2024;

SI RENDE NOTO

l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ed atti connessi contestualmente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in carta libera ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche.

I suggerimenti e proposte dovranno essere presentati all’ufficio protocollo del comune di Cassano Magnago in via Volta n. 4 (e-mail: protocollo@cassano-magnago.it), ovvero tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 10 NOVEMBRE 2024.