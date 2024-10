Cena benefica d’autunno del Comitato di Varese della Croce Rossa

Cena Benefica d’Autunno 2024 per la Croce Rossa Comitato di Varese. L’appuntamento è per sabato 9 novembre alle ore 20:00, presso il Palace Grand Hotel di Varese.

La Cena Benefica rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per il Comitato, un’occasione per riunire la comunità in un gesto di sostegno concreto alle nostre attività socio-assistenziali. Il ricavato della serata sarà interamente destinato a sostenere i progetti e le iniziative del Comitato, con l’obiettivo di prevenire e ridurre la sofferenza umana, rispondendo in modo efficace alle necessità delle persone più vulnerabili.

« ‘Insieme possiamo fare tanto’ non è solo il tema della serata, ma anche un richiamo all’importanza della collaborazione e della generosità. Ogni partecipante, con la sua presenza, darà un contributo significativo alla nostra missione di aiutare chi si trova in difficoltà, rendendo possibile il nostro intervento sul territorio» le parole del Presidente di Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese Simone Filippi.

Dettagli dell’evento:

 Data: Sabato 9 novembre 2024

 Orario: Ore 20:00

 Luogo: Palace Grand Hotel, Varese – Via L. Manara 11

 Contributo: 100€ a persona

Durante la serata si terrà una ricca lotteria.

Per partecipare è richiesta la prenotazione entro giovedì 7 novembre, contattando il numero 366 645 43 96 o inviando una mail a eventi@crivarese.it.

Chi non potrà essere presente, potrà comunque contribuire con una donazione utilizzando il seguente IBAN: IT 64 K 06230 10802 0000 47053758 (Credit Agricole) con causale: Cena Benefica d’Autunno 2024.