Chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese

Sulla A8 Milano-Varese, sulla A60 Tangenziale di Varese e sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 ottobre saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Varese, verso Varese. Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Varese e Milano – mentre lo svincolo di Castronno sarà chiuso in entrata solo verso Varese.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Brughiera est”.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341 e seguire le indicazioni per Varese; -per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Solbiate Arno e di Castronno verso Varese: immettersi sulla SP341 e seguire le indicazioni per Varese;

-per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Solbiate Arno verso Milano: Cavaria, sulla stessa A8;

-per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Solbiate Arno verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Sulla A60 Tangenziale di Varese sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, si consiglia di proseguire verso Gazzada, uscire allo svincolo SP57/Gazzada/Morazzone e immettersi sulla SP341, seguendo le indicazioni per Varese.

Sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, proseguire in direzione Buguggiate e immettersi sulla SP17 e poi sulla SP341, seguendo le indicazioni per Varese.