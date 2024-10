Ci aspetta un fine settimana da giacca e ombrello

Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino per il weekend non sono molto incoraggianti. Le nuvole non ci abbandoneranno anche se nel pomeriggio di venerdì potremmo vedere qualche temporanea schiarita. In generale le precipitazioni dovrebbero via via attenuarsi nella giornata di venerdì per poi riprendere sabato e diminuire nuovamente fino al pomeriggio di domenica, quando dovrebbe smettere di piovere.

Vediamo il meteo nel dettaglio:

Venerdì 18 ottobre – Nubi estese in mattinata salvo a tratti schiarite irregolari sulla pianura, generalmente più ampie poi nel pomeriggio. A tratti qualche pioggia intermittente in particolare sui rilievi al mattino.

Sabato 19 ottobre – Su tutta la regione cieli grigi e piogge nuovamente più diffuse. Deboli piovaschi su pianura e settori occidentali nelle prime ore, in estensione al resto della regione nella seconda parte della giornata. Minime e massime in calo, specie in pianura.

Domenica 20 ottobre – Ancora molte nuvole. Piogge in attenuazione nella notte e al mattino, poi perlopiù asciutto. Temperature minime e massime in lieve aumento.