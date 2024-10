Cimberio acquisisce Quicklink Solutions di Cavaria con Premezzo. “Era il pezzo che ci mancava”

Cimberio spa, gruppo industriale della provincia di Novara specializzato nella produzione di valvole e componentistica in ottone per i settori termoidraulico, climatizzazione, reti di distribuzione gas e acquedottistica, ha acquisito QuickLink Solutions azienda di Cavaria con Premezzo attiva nella ricerca e sviluppo di soluzioni evolute per l’efficientamento energetico.

(nella foto da sinistra Enzo Cimberio, scomparso nel 2022, e il figlio Roberto)

Per molti varesini, soprattutto per gli appassionati di basket, il brand Cimberio non è certo un nome sconosciuto. Il gruppo metalmeccanico novarese è stato per molti anni sponsor ufficiale del Basket Varese e della Pallacanestro in carrozzina.

Il Gruppo Cimberio dà lavoro a circa 180 lavoratori impiegati negli stabilimenti di San Maurizio d’Opaglio e Pogno, entrambi in provincia di Novara, distretto importante della rubinetteria e del valvolame. Il gruppo sta crescendo per acquisizioni, come spiega il ceo Roberto Cimberio: «L’acquisizione di QuickLink entra in un quadro più ampio e fa seguito a quelle di Enersem e Intellienergy che ci porterà a una gestione integrata, intelligente e automatizzata dell’efficientamento energetico. Con Quicklink ci siamo accorti di avere la stessa visione, le stesse idee, la stessa voglia di condividere un percorso comune: era il pezzo che ci mancava, e che ci permetterà di dare una dimensione internazionale al nostro progetto».

Questa operazione è qualcosa di più di una semplice acquisizione. «Sono convinto che QuickLink abbia trovato un grande compagno di viaggio – spiega Maurizio Rossi, ceo dell’azienda di Cavaria con Premezzo -. Cimberio è un’azienda importante e Roberto Cimberio è un imprenditore capace di portare un bagaglio di serietà e di entusiasmo. Guardo avanti e vedo tante cose belle, da fare insieme, all’orizzonte. L’arrivo di Cimberio ha dato impulso e spinta al nostro percorso di crescita e ci inserisce in un progetto ambizioso e innovativo nel campo della building automation insieme a Intellienergy ed Enersem».

Lo sport sembra essere il filo conduttore delle operazioni industriali del Gruppo Cimberio. Un’impronta così forte che il Ceo di QuickLink Solutions, per definire il ruolo della sua azienda, utilizza un’immagine calcistica: «A noi piace pensarci come i “centrocampisti” dell’efficientamento energetico, con quel ruolo di regista capace di smistare e coordinare dati e informazioni per arrivare a un risultato di squadra. E per dare al progetto la possibilità, grazie alle caratteristiche delle nostre soluzioni, di essere proposto anche sul mercato internazionale. È importante aggiungere che QuickLink manterrà la sua identità e il suo modello di business, dando continuità alle sue attività».