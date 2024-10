Cocci di bottiglia impugnati come armi: a Somma Lombardo rissa in serata, un uomo è grave

Mani nude e bottiglie rotte prese dai cestini in strada da impugnare per lanciare fendenti a destra e sinistra, sangue sulla strada, tagli al volto e ricovero urgente con un bilancio impressionante di una serata di violenza a Somma Lombardo: un ferito grave, un altro ricoverato in codice giallo e un terzo fuggito.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20.20 di domenica in via Milano sembra, dalle prime informazioni apprese, per strada.

I carabinieri della Compagnia di Gallarate sono arrivati sul posto in forze e si sono trovati di fronte il classico scenario da rissa aggravata – per l’uso di armi improprie – : un ferito in codice rosso trasportato in ospedale al Circolo di Varese, un secondo uomo, raggiunto al volto, ricoverato in codice giallo a Gallarate, e come si accenava una terza persona che ha fatto èerdere le sue tracce.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di stranieri di origine nordafricana.

Sul posto, oltre alle ambulanze e all’automedica è intervenuto anche un elicottero sanitario partito da Como. La dinamica è quella della rissa, con due persone che avrebbero aggredito un terzo, che si è difeso, ma ha avuto la peggio ed è ora in prognosi riservata.