Per la rissa a Somma Lombardo c’è un arresto: ancora grave il cinquantenne ferito

È stato arrestato in flagranza di reato per rissa aggravata il 27 enne maghrebino trovato ferito alla fronte nella serata di domenica a Somma Lombardo. Non è chiaro il movente dei fatti, che riguardano cittadini stranieri venuti alle mani. Da una prima ricostruzione sembra che due giovani se la siano presa con un ultra cinquantenne conosciuto dalle forze dell’ordine, e finito in ospedale in codice rosso.

L’uomo rimane in gravi condizioni e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallarate e del Nucleo operativo e Radiomobile per ricostruire con precisione l’accaduto. Ma non solo. Come accennato nella rissa era presente un terzo uomo scappato appena dopo i fatti, il complice del fermato. Anche in questo caso sono in coirso rilievi per accertare le precise responsabilità

Il fatto è avvenuto intorno alle 20.20 a Somma Lombardo lungo il Sempione: la chiamata al 112 parlava di una rissa fra più persone. I tre sono venuti alle mani, ma non solo: come spesso accade in fatti di questa natura la violenza degenera e vengono cercati strumenti per ferire in maniera anche grave: dunque i cestini dell’immondizia diventano luoghi di rifornimento di armi improprie come bottiglie che una volta rotte diventano lame con le quali si può ferire, sfregiare e addirittura uccidere.

Solo l’arrivo dei carabinieri ha permesso di evitare il peggio: dopo il ricovero in codice giallo al ps di Gallarate è dunque scattata la denuncia al 27enne, poi finito in manette.