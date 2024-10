Colori, idee e divertenti sorprese: ecco il Paese di Natale di Nicora Garden, tutto nuovo e ancora più grande

Quando un sogno prende vita, si trasforma in pura emozione. Ancora più grande, ancora più ricco e più divertente che mai, apre le porte sabato 19 ottobre il Paese di Natale di Nicora Garden.

Fino al 24 dicembre, nel punto vendita di Varese, in via Carnia 133, troverete un villaggio natalizio ancora più grande: 2.000 metri quadri di percorso espositivo dove lasciarsi ispirare per addobbare la casa, il giardino e l’albero di Natale.

Anche quest’anno le proposte del Paese di Natale saranno suddivise per “stanze”, con vari ambienti tematici dove ognuno potrà trovare il suo Natale, abbinando materiali e colori in perfetta armonia.

A trionfare quest’anno saranno i colori del Natale tradizionale, il rosso e il bianco, con un tocco d’oro a illuminare materiali naturali che ben si accompagnano ad addobbi caldi e accoglienti come l’atmosfera delle feste in famiglia.

Sempre restando ai temi classici, anche quest’anno un ampio spazio sarà dedicato ai Nussknacker, gli Schiaccianoci della tradizione prussiana che ben si abbinano al legno e all’intramontabile abbinamento di bianco, rosso e verde.

Non mancheranno proposte per chi sceglie il Natale romantico con tutte le sfumature del rosa, o per chi predilige i colori freddi come l’azzurro e l’argento, o per chi subisce il fascino del ghiaccio, dei suoi riflessi e delle sue trasparenze.

I bambini troveranno irresistibile il Natale supercolorato, con i suoi addobbi dalle mille sfumature e, sicuramente, il Natale “candy”, per lasciarsi avvolgere dalla dolcezza degli omini di pan di zenzero, e di biscottini e caramelle che diventano decorazioni per l’albero e per la casa.

Anche gli amanti di uno stile elegante e lussuoso non rimarranno delusi: per loro tante decorazioni dove l’oro si abbina ai colori puri del bianco e del nero, per una casa super raffinata.

Con l’ampliamento del percorso espositivo – che fa del Paese di Natale di Nicora Garden la più grande offerta di articoli natalizi a Varese – arrivano anche diverse novità, a partire dai nuovi “animatronics”, i grandi pupazzi animati che fanno strillare di gioia ed emozione i bambini. L’anno scorso c’era un simpaticissimo yeti, quest’anno un nuovo personaggio animerà gli spazi dell’esposizione e accoglierà i bambini all’ingresso.

Inoltre è stato rinnovato e ampliato anche lo spazio ristoro, che quest’anno accanto a bevande e dolcetti natalizi offrirà anche panini e stuzzichini per una pausa pranzo immersa nell’atmosfera più natalizia che c’è. Lo spazio sarà un vero e proprio bistrot e si avvarrà della collaborazione della pasticceria Buosi e dei ragazzi del Caffè 21 di Varese, un bellissimo progetto di inclusione che Nicora ha voluto valorizzare proprio nel Paese di Natale.

E infine il Paese di Natale ha organizzato una serie di eventi dedicati ai bambini le cui date saranno annunciate a breve.

Come sempre il Paese di Natale è aperto tutti i giorni – dal 19 ottobre al 24 dicembre – dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Sabato e domenica con orario continuato dalle 9 alle 19.

Rimani aggiornato su novità, promozioni ed eventi de Il Paese di Natale:

https://www.nicoragarden.it/paese-di-natale/

https://www.facebook.com/NicoraGarden

https://www.instagram.com/nicoragarden/