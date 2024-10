Come ritrovare il sorriso a tutte le età

L’estetica del sorriso è quella specializzazione dell’odontoiatria che si occupa di creare o ripristinare un sorriso armonico e piacevole da vedere. Sorridere è un elemento chiave dell’armonia del volto e riveste un ruolo importante non solo per l’immagine che si trasmette agli altri, ma anche per il proprio benessere psicologico.

Un sorriso attraente, a qualsiasi età, è sinonimo di salute e vitalità. Inestetismi come denti scheggiati, macchiati o disallineati possono influire negativamente sull’immagine di sé. Allo stesso tempo, i denti storti possono influire negativamente su postura, masticazione e in generale sulla salute generale della persona. Il gruppo Confident Studi Dentistici propone soluzioni e tecniche per ritrovare il sorriso: igiene dentale e sbiancamento professionale, ricostruzioni estetiche, apparecchi ortodontici per riallineare i denti, faccette, corone e impianti possono fare la differenza.

Ridare il sorriso con professionalità

In Confident Studi Dentistici ogni trattamento è personalizzato per adattarsi alle esigenze specifiche del paziente, garantendo risultati ottimali. L’obiettivo di Confident, infatti, è quello di rendere accessibili a molti le cure dentali, con serietà e trasparenza, facendo tornare il sorriso a chiunque ne abbia bisogno.

La strategia del Gruppo si basa si cinque valori strategici. Il primo è quello della professionalità, garantita attraverso un’attenta selezione del personale medico, paramedico interno e del comitato scientifico di controllo. Le persone possono quindi affidare le cure della loro bocca con la massima fiducia, secondo valore fondante del gruppo. Grande attenzione è data poi alla continuità, con la volontà di essere un punto di riferimento nel tempo per tutti i pazienti, anteponendo la prevenzione alla cura (si comincia fin da bambini!).

Il quarto valore è quello della sicurezza: nel centro sono rispettati tutti i protocolli previsti e normati a garanzia della salute di tutti i pazienti, con certificazioni di conformità di attrezzature, materiali e dispositivi protesici.

Il quinto valore, non ultimo in ordine di importanza, è quello dell’innovazione, come risulta evidente dalle attrezzature di ultima generazione di cui è dotata la struttura, provenienti dai fornitori leader sul mercato e in continuo aggiornamento.

L’apparecchio è trasparente

E a proposito di estetica del sorriso e soluzioni innovative, oggi è possibile allineare i denti con un apparecchio ortodontico “trasparente”. Negli adulti tanto quanto nei ragazzi, si può ricorrere – previo il parere positivo del dentista – a questa tipologia di ortodonzia, efficace per risolvere definitivamente il problema dei «denti storti». L’apparecchio trasparente consente di sfoggiare un bel sorriso senza alcun imbarazzo e senza agli antiestetici fili di ferro che caratterizzano l’apparecchio ortodontico tradizionale.

Per realizzare l’apparecchio su misura per ogni persona, presso gli Studi Dentistici Confident è possibile prendere agevolmente le impronte dentali in modo digitale: su questa immagine 3D si programma, secondo una simulazione virtuale, lo spostamento progressivo dei denti fino a raggiungere la posizione desiderata. Una volta definito il percorso da intraprendere, vengono realizzati gli allineatori, da indossare fino a raggiungere l’obiettivo finale.

I vantaggi rispetto all’ortodonzia tradizionale sono, prima di tutto, estetici, ma anche funzionali: il materiale innovativo trasparente riduce l’impatto visivo indesiderato dell’apparecchiatura metallica, le mascherine sono quasi invisibili e difficili da notare. Inoltre, le mascherine sono così sottili da non causare disagio, permettono di mantenere un’ottima igiene orale, sono removibili e facili da utilizzare.

Con questa metodica si può intervenire sulle problematiche ortodontiche del bambino, dell’adolescente e dell’adulto, permettendo ai pazienti di sorridere ed essere disinvolti pur indossando un apparecchio ortodontico.

In Gruppo Confident, la professionalità si combina a fiducia, continuità nelle cure, sicurezza e innovazione.