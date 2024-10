Da Halloween alla Kombucha: il novembre alla Paluda Brabbia

All’Oasi della Palude Brabbia sarà un novembre ricco di attività per grandi e piccoli, con gli eventi immersivi tra natura, esplorazione e creatività organizzati da Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli.

Tra l’appuntamento di Halloween, un misterioso percorso serale che si snoda nella palude, e laboratori sulla fermentazione per scoprire i benefici del Kombucha, non mancano le proposte per tutta la famiglia. Inoltre, per i giovani esploratori e appassionati di natura dai 9 ai 12 anni, un corso speciale “Arte&Natura” li guiderà nel mondo degli uccelli con escursioni e laboratori artistici.

Venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre

h. 16.30 Halloween in Palude: una favola itinerante con magici personaggi al calar della sera, tra i sentieri dell’Oasi, per risolvere insieme un inquietante mistero che avvolge e ingrigisce la Palude. I bambini saranno i protagonisti della serata, aiutando i vari personaggi a superare delle prove pratiche e spaventose.

Per bambini 7 anni/11 anni. I genitori seguiranno i bambini lungo il percorso.

Sabato 9 novembre

h. 14.30: Kombucha e cibi fermentati: un incontro condotto da Leonardo Cassago, laureando in biologia e sperimentatore di cibi a base fermentata, per imparare quali sono i principi per realizzare questi preparati in modo sicuro e come realizzarli passo passo. La Kombucha è una bevanda a base di tè fermentato che presenta numerosi benefici per l’organismo, molte popolazioni ne hanno fatto un uso fin dalle antichità, un procedimento che è arrivato fino ai nostri giorni.

Molte verdure come crauti, cavolfiori, carote e altre possono invece essere conservate tramite la fermentazione, che non solo ne preserva il gusto, ma aggiunge anche numerose proprietà salutari. Un mondo tutto da scoprire. L’evento terminerà con una degustazione. L’incontro si terrà al chiuso.

Corso per bambini: Arte&Natura: il mondo degli uccelli- Sabato 16- 23 novembre e 7 dicembre, dalle 14 alle 17:30. Un ciclo di tre incontri di laboratori creativi e attività tra prati e boschi per bambini dai 9 ai 12 anni

Sabato 16 novembre

Esplorazione in Natura: alla scoperta della Naturale in Palude Brabbia, dove sarà protagonista l’avifauna che sarà osservata grazie ai binocoli. Armati di stivaletti e voglia di esplorare, l’immersione nei colori e profumi della palude in veste autunnale.

Sabato 23 novembre

Giovani ornitologi: i segreti dell’ornitologia e un’osservazione nel dettaglio penne, borre, becchi e artigli, ma anche curiose abitudini e stranezze del mondo alato. Perché i rapaci volano a spirale? Cosa significa il canto degli uccelli? Che differenza c’è tra penne remiganti e timoniere? Raccoglieremo tutte queste scoperte in un grande libro da realizzare tutti insieme.

Sabato 7 dicembre

Laboratorio artistico: gli uccelli sono stati i protagonisti anche agli albori dell’arte. Una giornata alla scoperta di come egizi e popolazioni indigene creavano immagini mitologiche e raffigurazioni simboliche. “Prenderemo spunto da loro per realizzare la nostra maschera con cartoncino, foglie ed elementi naturali che arricchiranno di fantasia la nostra creazione”.