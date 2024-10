Da Zurigo studenti in visita all’Istituto Montale di Tradate

Il 2 ottobre scorso gli insegnanti di tedesco dell’ Istituto tecnico Montale di Tradate, Giovanna Mascheroni, Giulia Pazzaglia e Stefano Cardone insieme ad alcuni alunni hanno accolto con piacere un gruppo di studenti e insegnanti proveniente dal Liceo Cantonale di Zurigo e capitanati dalla loro insegnante di italiano, Prof.ssa Tiziana De Filippo.

L’ amicizia fra i due istituti è nata ormai 4 anni fa all’ epoca della pandemia da COVID 19, quando la possibilità di un gemellaggio in presenza era impensabile. Si trattava allora di un progetto didattico a distanza tramite la piattaforma Skype, che consentiva di vedersi e interagire in videochiamata su argomenti di interesse personale e/o culturale, sociale e politico. Obiettivo linguistico: l’ utilizzo di entrambe le lingue: tedesco e italiano.

Durante il mese di maggio 2023 i nostri alunni avevano già incontrato in presenza i loro compagni di lingua tedesca, durante un’ escursione comune nella città svizzera di Bellinzona. Mercoledì scorso la gradita visita ha consolidato la collaborazione ormai pluriennale fra i due istituti. Non sono mancati momenti di scambio linguistico, giochi didattici e un buffet organizzato

dalla mensa del plesso scolastico di via Gramsci a Tradate.

È stata l’ occasione per rinnovare lo spirito di cooperazione e gettare le basi future per il progetto di scambio.