Dal Piccolo principe ai pupazzi: a Sesto Calende la nuova edizione di “Respira il Teatro”

Dopo le edizioni nella bella stagione la rassegna “Respira il Teatro” si rinnova animando anche l’autunno e l’inverno di Sesto Calende con cinque appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e famiglie.

Dal Piccolo Principe al teatro dei pupazzi: il programma organizzato dall’assessorato alla cultura proporrà da ottobre a dicembre, spettacoli di narrazione, letture e performance teatrali su temi che vanno appunto dalla mitologia alla riflessione sociale come la condizione femminile.

Gli eventi si terranno al sabato nella sala consiliare o nella biblioteca all’interno del palazzo comunale di Sesto Calende, è consigliata la prenotazione fino a esaurimento posti contattando la Biblioteca al numero 0331 928160 o via email a biblio@comune.sesto-calende.va.it.

Il calendario in programma:

Sabato 26 ottobre – Il Cerchio Tondo con “L’albero delle storie”

Sala consiliare, ore 11: Marco Randellini porta in scena uno spettacolo per tutte le età che ripercorre la mitologia dell’albero, simbolo del ciclo della vita. L’Albero delle Storie promette di incantare sia grandi che piccini con racconti che celebrano la natura e la sua bellezza.

Sabato 23 novembre – Teatro del Vento con “Bambine ragazze e spose”

Alle 17, sempre in sala consiliare, Chiara Magri presenterà una lettura teatrale dedicata alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un evento pensato per bambini dai 6 ai 12 anni e per gli adulti, che affronta con delicatezza un tema di grande importanza sociale.

Sabato 30 novembre – La Poetrice e la Zia Lau con “Il meraviglioso viaggio di Marco Pollo”

Biblioteca comunale, alle ore 11: Rossana Girotto, accompagnata da Laura Lampugnani, Rachele Bogni, Elena Zeni e Tiziano Riverso racconterà le avventure di “Marco Pollo” attraverso il kamishibai, un teatro di carta con le musiche di Marco Bertona arricchiranno perfette per chi ama i racconti di viaggio. Spettacolo adatto a tutte le età.

Sabato 7 dicembre – Teatro Blu con “Il Piccolo Principe”

Sala consiliare, ore 11: Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà porteranno in scena Il Piccolo Principe, una rappresentazione poetica e divertente ispirata all’omonimo capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Per la regia di Silvia Priori, lo spettacolo è pensato per i bambini dai 4 ai 10 anni, ma il suo messaggio universale parla al cuore di tutti.

Sabato 21 dicembre – Compagnia Roggero con “Topomosca”

L’ultimo spettacolo sarà il 21 dicembre alle 11, ancora in sala consiliare: Gabriella Roggero e Metello Faganelli daranno vita a Topomosca, un teatro di pupazzi, ombre e videoproiezioni, pensato per un pubblico di tutte le età. Un’esperienza teatrale che mescola realtà e fantasia con un tocco creativo unico.