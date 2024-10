Dall’Autostrada alle stelle, mostra del Gruppo Astronomico Tradatese a Villa Recalcati

“Dall’autostrada alle stelle” inizialmente sarà aperta dal 5 al 20 novembre 2024 e per le aperture successive verranno date comunicazioni

Il GRUPPO ASTRONOMICO TRADATESE (GAT) organizza una MOSTRA all’interno di Villa Recalcati (Provincia di Varese), nell’ambito delle manifestazioni per i 100 anni dell’apertura dell’Autostrada dei Laghi (oggi A8).

“Dall’autostrada alle stelle” inizialmente sarà aperta dal 5 al 20 novembre 2024 e per le aperture successive verranno date comunicazioni.

Nel quadro delle manifestazioni congiunte con la Mostra “A8cento”, per il centenario dell’autostrada Varese-Laghi, l’11 novembre 2024 alle 20:20, sempre in Villa Recalcati, la Professoressa Ing. Amalia Ercoli Finzi, terrà la conferenza, organizzata dal Rotary Club Varese Ceresio, “La strada verso Marte”. Al termine della stessa, è prevista, nei giardini di Villa Recalcati, l’osservazione astronomica della Luna con l’utilizzo di telescopi.

La mostra, unica nel suo genere in Italia , è caratterizzata dall’esposizione di pannelli giganti su supporto rigido, sui cui, per ciascun “corpo celeste”, sono inserite immagini, frutto di un lavoro molto complesso di sintesi sia iconografica che descrittiva, che ha richiesto due anni di lavoro agli esperti del GAT, Gruppo Astronomico Tradatese.

Detta impostazione, estremamente intuitiva, ha una valenza didattica molto importante per cui la mostra può essere visitata da tutti, soprattutto da studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

I pannelli della mostra sono relativi:

– Alle STELLE (origine, distanza, dimensione)

– Al SOLE (ed alla sua posizione nella Via Lattea)

– Al pianeta MERCURIO (immagini delle sonde Mariner 10 e Messenger)

– Al pianeta VENERE (immagini radar dalla sonda Magellano)

– Al pianeta TERRA (geologia, vulcani,clima, inquinamento luminoso)

– Alla LUNA (missioni Apollo e Chang’E cinesi)

– Al pianeta MARTE ( dalle missioni Viking all’attuale Perseverance)

– Agli ASTEROIDI (sonde Near, Dawn, OsirisREX)

– Al pianeta GIOVE e ai suoi satelliti (missioni Voyager, Galileo e Juno)

– Al pianeta SATURNO e ai suoi satelliti (sonde Voyager e Cassini)

– Al pianeta URANO ( Voyager 2 e Space Telescope)

– Al pianeta NETTUNO ( Voyager 2 e Space Telescope)

– Al pianeta-nano PLUTONE ( sonda New Horizons)