Domenica 13 il benvenuto della comunità al nuovo parroco di Gavirate, don Marco Casale

Domenica 13 ottobre 2024, la Comunità Pastorale SS. Trinità di Gavirate, che riunisce le chiese di Gavirate, Comerio e Oltrona, darà il benvenuto al nuovo parroco, don Marco Casale, già parroco della ocmunità pastorale don Gnocchi a Varese, con una giornata di celebrazioni. L’evento inizierà alle 9.30 con un corteo che attraverserà le vie del paese, partendo dall’oratorio San Luigi in via Marconi 14.

Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale di Gavirate, con la possibilità di seguire la diretta su YouTube. Dopo la funzione, alle 12.30, ci sarà un buffet presso l’oratorio San Luigi, sempre in via Marconi, con ingresso a offerta libera. Nel pomeriggio, alle 15.30, è previsto un incontro con le associazioni del territorio nella sala consiliare di via De Amicis 11.