Dopo il “divorzio” con Sieco a Cassano serve una commissione speciale

Serve una commissione speciale, per approfondire cosa è successo tra Comune e SiEco e per capire che implicazioni avrà. La chiedono i consiglieri comunali di opposizione di Cassano Magnago: la richiesta ha fin qui accomunato un bel pezzo delle minoranze, essendo firmata dai consiglieri Police, Tagliabue, Passiu, Oliva, Coghi e Mazzucchelli. Vale a dire da più o meno tutti (centrosinistra, Cassano Futura, Forza Italia, indipendenti) tranne – almeno per ora – la Lega.

La vicenda di SiEco e dell’estromissione del Comune è senza dubbio insolita e anche oggi i consiglieri di minoranza parlano di «forte preoccupazione per l’incertezza nella gestione del servizio rifiuti, sia nella fase transitoria con SI.ECO, sia nel passaggio a un nuovo gestore», che dovrà essere individuato.

(nella foto: i consiglieri di minoranza alla conferenza stampa con cui i sindaci degli altri Comuni Sieco avevano cercato in extremis di venire a patti con Cassano)

Di seguito il comunicato integrale