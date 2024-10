E’ scomparso don Enrico de Capitani, già parroco al Santo Redentore di Legnano

La Comunità Pastorale S. Barnaba e S. Filippo Neri, che si riconosce nell’Oltrempione, in lutto per la scomparsa di

don Enrico de Capitani, parroco al Santo Redentore dal 1984 al 1996. Risiedeva ancora in parrocchia. Fu lui a fare costruire il nuovo centro parrocchiale, ci vedeva lungo, e batteva tanto sull’impegno socio-politico.

I funerali si svolgeranno lunedi 14 ottobre, alle 10,30 al Santo Redentore, con rosario alle 10,10. Domani, giovedi 10, rosario alle 20,45 sempre al Santo Redentore.

Nato a Monza il 29 gennaio 1937, era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1961. A Legnanello, era arrivato nel 1983 con l’incarico di amministratore parrocchiale, poi parroco fino al 1996, sostituito da don Giuseppe Prina. Dopo vari incarichi a Milano, era tornato in parrocchia nel 2021 come sacerdote residente.

Come detto, fu un fervente sostenitore del nuovo centro parrocchiale di via Barbara Melzi (sotto l’immagine di una visita con il card. Martini, che venne a conoscere il progetto).