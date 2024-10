Ecco a chi andrà la Ciocchina 2024, il grazie di Saronno a chi ha portato la città nel mondo

E’ stata presentata questa mattina in Comune a Saronno l’edizione 2024 della Ciocchina, la civica benemerenza che ogni anno viene assegnata a personalità, associazioni, aziende ed imprenditori che hanno dato lustro alla città, contribuendo a far conoscere il suo nome e i suoi prodotti nel mondo.

A presentare la nuova edizione e a svelare i nomi dei cinque assegnatari delle benemerenza, il sindaco Augusto Airoldi e la vicesindaco e assessore alla cultura Laura Succi.

La Ciocchina 2024 sarà assegnata all’Associazione Tramway, all’azienda Autotrasporti Fratelli Paleardi, all’Associazione Gap-Gruppo Amatori Podismo, a Maximiliano Marino maiorino e, in memoria, a Pietro Cattaneo.

La cerimonia, come da tradizione, si terrà sabato 26 ottobre alle 16, nella giornata che precede la Festa del Trasporto, e si terrà in Sala Agostino Vanelli, la sala consiliare che sarà riconsegnata a giorni dopo i lavori di restauro.

«Le nostre Ciocchine sono un po’ la versione saronnese degli Ambrogini d’oro di Milano – ha detto il sindaco Augusto Airoldi – e come gli Ambrogini vogliono essere il ringraziamento di tutta Saronno a chi ha dato lustro alla nostra città in Italia e nel mondo. Le candidature possono essere presentate dai cittadini, che raccolgono le firme per sostenere i nominativi presentati, oppure proposte dalla Giunta che poi sceglie tra tutte i cinque assegnatari che il regolamento della benemerenza prevede. La verità è che potremmo assegnarne 50 ogni anno, ma dobbiamo fare una selezione».

«E’ proprio questa la parte più difficile – ha aggiunto Laura Succi – ogni anno cerchiamo di toccare tutti gli ambiti, ma è davvero sempre un’impresa, perché la città esprime davvero tanto».

Quest’anno l’equilibrio trovato mette insieme il passato e il futuro della città, imprese e associazioni che insieme rappresentano una parte importante della vita cittadina.