Erasmus+ a Luino: gastronomia e turismo uniscono Italia, Portogallo e Turchia

(A cura di Deborah Guidali)

Si è appena conclusa la seconda fase del progetto Erasmus Plus “ Gastronomy and Tourism as Bridges to the World” che vede protagonista la classe 4A Turismo dell’ISIS Città di Luino.

In questo secondo step del progetto due classi delle scuole partner portoghesi e turche sono state accolte a Luino dal 7 all’11 ottobre 2024. I quindici studenti stranieri con i loro cinque insegnanti hanno soggiornato presso l’Hotel Internazionale di Luino e i ragazzi della 4A Turismo hanno guidato le due scolaresche alla scoperta delle bellezze, dei colori e dei sapori del nostro territorio, in una settimana ricca di visite e attività. Si è partiti lunedì con un piccolo tour in inglese del centro storico di Maccagno, per poi passare a Santa Caterina del Sasso, la Luino del Liberty, Brezzo di Bedero con la suggestiva Collegiata e le trincee della Linea Cadorna, e terminare con una passeggiata nel centro storico di Milano, prima del rientro in Portogallo e Turchia.

Due momenti “istituzionali” hanno visto i tre gruppi partner dapprima presso la scuola, in un incontro tra le classi e col Dirigente Scolastico Natale Bevacqua, per poi terminare nella sala Consiliare del Municipio di Luino, dove il sindaco Enrico Bianchi e la vice sindaca Antonella Sonnessa, hanno salutato le scolaresche e spiegato la storia di Luino. Non sono mancati i momenti di svago e leggerezza, come le serate presso L’osteria Alla Ferrovia di Luino, la passeggiata tra le bancarelle del mercato storico, il laboratorio caseario e la “polentata” presso l’Agriturismo La Betulla di Brezzo di Bedero, la Selfie Challenge lungo le vie di Luino e “l’ ultima cena” a scuola, che ha coinvolto anche le famiglie e i docenti della classe. Un altro aspetto molto significativo di questa esperienza è stata la proficua collaborazione con le classi di “Sala Bar” e “Cucina” del CFP di Luino, guidati dai prof. Pasquale Criscuolo e Moreno Tosi, che hanno davvero contribuito alla buona riuscita di questa fase del progetto: hanno infatti organizzato i pranzi per le scolaresche e un interessante Cooking Show, durante il quale i ragazzi del quarto anno hanno mostrato e spiegato la preparazione di piatti tipici della nostra zona.

È stata sicuramente una settimana impegnativa a 360 gradi, ma osservare i ragazzi mettersi in gioco, sperimentare dal vivo tutto ciò che si sta imparando in classe e vedere il loro entusiasmo e motivazione crescere, ripaga davvero da ogni fatica.