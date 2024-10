Eventi in jazz a Castellanza con il trio di Roberto Olzer

Dopo gli entusiasmanti concerti di Eugenio Finardi e Giovanni Falzone, che si sono esibiti a Busto Arsizio nelle scorse settimane, sarà la città di Castellanza a ospitare il terzo appuntamento della rassegna “Eventi in Jazz”, organizzata dall’associazione Area 101 APS con la direzione artistica di Mario Caccia e realizzata con il sostegno dei due Comuni del Varesotto: venerdì 25 ottobre toccherà al trio del pianista e compositore Roberto Olzer che per l’occasione, sul palco del Cinema Teatro Dante, sarà affiancato dalla cantante Sonia Spinello, che con Olzer ha realizzato alcuni dischi, e dal talentuoso trombettista Mario Mariotti (inizio live ore 21; ingresso 10-12 euro; gratuito per gli Under 20).

Pianista, organista, solista e accompagnatore in diversi ensemble, musicista eclettico a suo agio tanto in ambito classico quanto in quello jazzistico, Roberto Olzer incanta il pubblico grazie al suo tocco melodico e a un tratto lirico non comune. Da oltre 15 anni è alla guida di un trio che si è messo in luce con il bellissimo album “Steppin’ Out”, che ha raccolto i consensi della critica in Italia e all’estero e che è completato da due strumentisti di grande talento: il contrabbassista russo Yuri Goloubev e il batterista Mauro Beggio. Il primo, dopo una brillante carriera in ambito prevalentemente classico (dal 1992 al 2004 è stato primo contrabbasso dei Solisti di Mosca, una delle più celebri orchestre da camera del mondo), si dedica con successo alla sua più autentica vocazione, ovvero il jazz, esibendosi nei più prestigiosi festival internazionali. Il secondo è stato un ragazzo prodigio della scena jazz italiana (a soli 16 anni entrò nel quartetto di Enrico Rava), mettendosi subito in luce come solista di grande intelligenza e musicalità e collaborando poi in modo stabile con Enrico Pieranunzi, Claudio Fasoli, Sandro Gibellini e Ares Tavolazzi.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La penultima data della manifestazione, in programma venerdì 8 novembre al Cinema Teatro Manzoni di Busto Arsizio, ha invece il sapore della sorpresa e dell’originalità: gli organizzatori, infatti, hanno invitato, per un evento che si annuncia davvero unico, Salvatore Bonafede, uno dei maestri indiscussi del pianismo jazz nazionale, l’Orchestra dei Mandolinisti Bustesi, eccellenza della città bustocca, e Tommaso Maria Parazzoli, ballerino di Tip Tap che nel 2022 si è laureato campione mondiale di specialità. Tra musica e danza si assisterà a un ritorno alle origini del jazz e a una serata scintillante e singolare, come nella miglior tradizione di “Eventi in Jazz”

Infine, venerdì 15 novembre, per l’ultimo appuntamento della stagione, al Cinema Teatro Dante di Castellanza riflettori puntati sulla Verdi Jazz Orchestra diretta dal M° Pino Jodice, special guest Emanuele Cisi, sassofonista di fama internazionale: la big band composta dai migliori studenti del Conservatorio G. Verdi di Milano presenterà il nuovissimo album “Flying over the clouds”, pubblicato dall’etichetta Abeat Records e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e della Siae: il disco include composizioni originali scritte da Jodice e da tre giovani musicisti della VJO (Monique Chao, Francesco Spinazza e Marco Battigelli) e caratterizzate da arrangiamenti curati, interpretazioni brillanti e sound potente.