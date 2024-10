Fotografia e impegno sociale: gli appuntamenti di Oktoberfoto nel weekend a Varese

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre, Varese ospita nuovi eventi della rassegna Oktoberfoto, dedicata alla fotografia e alla sensibilizzazione su temi sociali e ambientali. Mostre e proiezioni faranno riflettere sul valore delle immagini e il loro impatto nella vita quotidiana.

Il venerdì sera, a partire dalle 21:00, nella Sala Montanari di via dei Bersaglieri, si terrà la prima serata di proiezione audiovisivi. Tra i partecipanti: Creati.VA, Gruppo Fotografico Garbagnatese, Foto Club Varese APS-BFC e SICF (Società Italiana di Caccia Fotografica). Sarà un momento di immersione visiva attraverso il racconto per immagini, realizzato da fotografi professionisti e amatori.

Nel weekend, il tema dello spreco alimentare sarà al centro delle mostre fotografiche a cura dei fotoclub, visitabili presso lo Spazio Polifunzionale ACLI in via Speri della Chiesa Jemoli. Le esposizioni si focalizzeranno su “Il cibo in tutte le sue forme” con un’attenzione particolare ai gesti quotidiani che possono ridurre gli sprechi.

Domenica 6 ottobre, alle 11:00, nella Chiesa Parrocchiale San Massimiliano Kolbe in viale Aguggiari, verranno inaugurate due mostre fotografiche. La prima, “Fai un gesto concreto”, è dedicata all’attività dell’Associazione Nonsolopane di Varese, mentre la seconda, “Olio di lago di S. Imerio”, esplora l’attività dell’Associazione degli olivicoltori locali. Entrambe le mostre sono realizzate dai soci del Foto Club Varese APS-BFC.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e rappresentano un’occasione unica per esplorare il mondo della fotografia, intrecciato con impegno civile e sensibilizzazione.