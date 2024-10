Già 53 adesioni al progetto del Distretto del Commercio Antiche Brughiere con i fondi del bando regionale

Nuovi importanti risultati per il Distretto del Commercio Antiche Brughiere, che sta mettendo in campo i progetti legati al bando triennale di Regione Lombardia indirizzato ai Distretti del Commercio per sostenere sia gli investimenti dei privati (attività commerciali) che quelli delle pubbliche amministrazioni.

Il distretto Antiche Brughiere – a cui partecipano i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo – ha ottenuto un contributo di 630.000 euro, di cui 430.000 euro per i Comuni e 200.000 euro per le imprese. Contributo è stato ottenuto per aver proposto un progetto per il riutilizzo degli spazi commerciali sfitti e per il presidio del territorio, in particolare nelle aree a rischio desertificazione con individuazione di modalità di gestione del progetto che assicurino la collaborazione e la condivisione delle scelte, sia strategiche che operative, tra i soggetti del partenariato pubblico-privato.

I primi risultati non hanno tardato ad arrivare: infatti già 53 attività commerciali hanno aderito al progetto, considerato d’eccellenza dalla stessa Regione Lombardia per la grande partecipazione e interesse. «Una conferma al fatto che la collaborazione tra enti pubblici, commercianti e associazioni può creare numerose opportunità di crescita e sviluppo per le comunità – dice il vicepresidente del Distretto Antonio Schipilliti – Un sentito grazie va a tutti i commercianti che hanno creduto in questa iniziativa e al consiglio direttivo per l’impegno e la passione profusi. Senza il loro supporto, non avremmo potuto ottenere risultati così significativi. Infine un particolare riconoscimento a Confcommercio Ascom Saronno, per il suo fondamentale ruolo nel coordinamento e nella promozione del progetto».

«Nei prossimi mesi si lavorerà sulle nuove progettualità, in modo che il commercio locale possa essere valorizzato sempre di più – aggiunge Scopelliti -L’importanza del commercio locale non può essere sottovalutata, è un motore fondamentale per la nostra economia e il nostro territorio».