Abbattuto l’edificio “ex Alberio”, avanzano i lavori per il nuovo Polo Culturale di Malnate

Chi frequenta il centro di Malnate o anche solo passa in macchina sulla direttrice tra Como e Varese – con la svolta obbligata di questo periodo a causa dei lavori alla rotatoria – avrà notato che in via Marconi al posto dell’edificio ormai ex-Alberio sono rimaste solo macerie.

I lavori per la costruzione del nuovo Polo Civico Culturale sono in pieno svolgimento e nelle ultime settimane si è svolta la demolizione completa dello stabile, che darà poi vita al nuovo edificio.

A spiegare l’avanzamento dei lavori e a far luce sull’abbattimento – che inizialmente non era preventivato – è stato l’assessore ai lavori pubblici Piero Battaini durante la conferenza stampa della Giunta (leggi qui): «I lavori sono iniziati il primo ottobre e il termine per la consegna è per il 31 gennaio 2026. In queste ore è in corso la demolizione dello stabile. C’è stata una comunicazione da parte della direzione lavori, che noi abbiamo solamente recepito, sull’abbattimento totale dello stabile. Ci sono una serie di ragioni di tipo strutturale che hanno portato a questa decisione anziché alla salvaguardia dei muri pre-esistenti; abbiamo inviato la comunicazione anche ai capigruppo del consiglio comunale».

«In pratica – spiega Battaini – la direzione afferma che i due muri perimetrali, dopo esami approfonditi, non erano idonei per motivi di sicurezza, coibentazione e strutturalità. Ci siamo premurati che non cambi la forma a tre arcate originale e il sedime che erano compresi nella variante puntuale del Pgt. Ci è inoltre stato assicurato che non ci saranno impatti sul quadro economico».