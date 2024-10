Glocal +: un viaggio tra territorio, cultura e innovazione

Dal 1 al 10 novembre 2024, la rassegna Glocal + torna a Varese con una serie di appuntamenti che esplorano le intersezioni tra giornalismo, cultura, innovazione e territorio. Inserito all’interno del festival dedicato al giornalismo e al racconto del territorio, Glocal + si presenta come l’occasione per partecipare ad un programma che abbraccia diversi settori, dalla tecnologia all’arte, dall’impresa all’educazione e ad eventi organizzati da diverse realtà, associazioni e istituzioni del territorio.

Un’occasione per approfondire le sfide del futuro attraverso il dialogo con esperti e protagonisti locali e nazionali, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo composto da cittadini, studenti, professionisti e appassionati.

Nel corso dei dieci giorni di programmazione, Glocal + offrirà incontri e dibattiti su temi centrali per il nostro tempo: l’intelligenza artificiale, le trasformazioni dell’impresa, la cultura carceraria, le narrazioni della memoria, e molto altro. Tra gli ospiti e i protagonisti, autori di successo, giornalisti, imprenditori e accademici con cui il pubblico potrà confrontarsi in modo interattivo.

Il programma inizia il 2 novembre, alle 11, presso la libreria Ubik di Varese, si terrà l’incontro con Giulia Depentor, autrice del podcast “Camposanto” e del libro” Immemòriam”. Definita l'”influencer dei cimiteri”, sarà anche l’occasione per avere un’anteprima del suo nuovo libro dal titolo “Dinastia”. Modera Roberta Bertolini di VareseNews.

Il 3 novembre, il Dipartimento Educazione del MA*GA di Gallarate invita grandi e piccoli a una visita guidata della mostra “HYPERDESIGN. XXVII Premio Gallarate”. Un’esperienza interattiva per stimolare creatività e pensiero critico, con giochi d’autore a fine percorso.

Il 6 novembre, alla Villa Panza di Varese, la curatrice Marta Spanevello e il giornalista Michele Mancino guideranno una visita dialogica alla mostra “Nel Tempo”, esplorando il tema del tempo attraverso le opere esposte. Sempre il 6 novembre, l’Università dell’Insubria propone il seminario “AI, l’intelligenza non è artificiale”, con interventi di esperti come Paola Biavaschi e Flavio Saturno, per esplorare le varie applicazioni e sfide dell’intelligenza artificiale. A Varese, al Salone Estense anche l’incontro “Il Sistema Sanitario Nazionale”. All’incontro intervengono: la Dott.ssa Antonietta Cargnel, già Primario di Infettivologia presso l’Ospedale Sacco di Milano, il Dott. Samuele Astuti, Consigliere Regionale.

Il 7 novembre una giornata dedicata alle ultime uscite: alla Ubik di Varese la presentazione del libro “La fioraia di Sarajevo” con lo scrittore Mario Boccia, fotoreporter, attraversa il mercato di Sarajevo. Sempre a Varese, più tardi l’incontro con Luca De Biase presenta il suo ultimo libro Apologia del Futuro. Alla Libreria Boragno di Busto Arsizio, nel frattempo l’incontro con Benedetta Tobagi e il libro”Le stragi sono tutte un mistero”.

L’8 novembre, presso la Fondazione Morandini, si terrà l’evento “La nostra civiltà è un sogno ad angolo retto?”, un affascinante viaggio tra scrittura, arte e geometria con Luca Traini. L’incontro sarà moderato da Debora Ferrari di TraRari TIPI edizioni. Inoltre, lo stesso giorno, si terrà l’evento “Solidarietà digitale: il Terzo Settore e l’Intelligenza Artificiale per il bene comune”, che esplorerà come l’AI può essere applicata al volontariato per migliorare l’impatto sociale organizzato dal CSV di Varese.

Il 9 novembre, alle 12:15, la Sala Campiotti di Varese ospiterà la presentazione del libro Il tempo del bosco di Mario Calabresi. Ma gli incontri con i giornalisti sono anche altri. Il 10 novembre, il Premio Chiara Festival del Racconto organizzerà un incontro con Dori Ghezzi, che ripercorrerà la vita e l’opera di Fabrizio De André, a 25 anni dalla sua scomparsa. Il dialogo sarà condotto dal giornalista Vittorio Colombo, offrendo al pubblico un viaggio tra le canzoni e le opere del celebre cantautore.

A chiudere la rassegna, l’11 novembre si terrà il seminario “Chissà, chissà domani. Tecnologia e impresa davanti alle sfide del futuro” presso l’Università LIUC (Villa Jucker), rivolto agli studenti delle scuole superiori. Il seminario esplorerà l’evoluzione della tecnologia e dell’economia attraverso documentari storici, applicazioni di intelligenza artificiale e il mondo della Fabbrica 4.0, offrendo uno sguardo sulle sfide che le nuove generazioni si trovano ad affrontare.

Inoltre, dal 7 al 10 novembre, nella sala VareseVive, dalle 10 alle 18, è inoltre possibile ammirare la mostra “Arcaica” di Francesca Procopio, artista e fotografa fiorentina già selezionata per INSIGHT 2025.

Ma gli incontri sono anche altri. Glocal + si conferma un viaggio affascinante tra cultura, innovazione e territorio, offrendo momenti di dialogo su temi che riguardano la comunità e il futuro coinvolgendo. Potete trovare tutti i dettagli qui: