Handicap Sport Varese, stagione all’orizzonte. Zorzi coach, ritorna Cardoso

Tra poco più di un mese – il 23 novembre – la Handicap Sport Varese disputerà la prima partita ufficiale della nuova stagione sportiva. I biancorossi, per cui è confermato l’abbinamento con Amca Elevatori, torneranno in quel torneo di Serie B che la squadra di era lasciata alle spalle con la trionfale promozione ottenuta in primavera.

Poi però la mancata copertura finanziaria di una massima serie difficile da sostenere, ha costretto il club del presidente Carlo Marinello alla rinuncia: si riparte quindi dalla seconda categoria nazionale, sempre con ambizioni, sperando che in caso di vittoria i pianeti si possano allineare per rispedire Varese in A.

Rispetto all’anno scorso, intanto, l’HSV ha cambiato alcune cose a partire dall’allenatore: Alessandro Pedron torna infatti nei ranghi come giocatore (in un primo momento avrebbe dovuto cambiare squadra, poi sono sopraggiunte altre scelte personali e rimarrà a Varese) lasciando così la panchina ad Alberto Zorzi. Il coach sarà alla prima esperienza nel basket “seduto” ma può contare sull’esperienza degli stessi Marinello e Pedron per inserirsi rapidamente nei meccanismi della disciplina.

In campo purtroppo la Amca Elevatori perderà uno dei maggiori punti di forza: Gabriele Silva si è infatti preso un anno sabbatico e non sarà della partita. Un’assenza difficile da colmare per le qualità di Silva che nell’ultimo campionato è stato sia il miglior realizzatore sia il principale rimbalzista della squadra.

Per puntellare la squadra quindi, Marinello e il suo vice Antonio Bazzi hanno puntato sull’usato sicuro richiamando a Varese quel Flavio Cardoso già all’HSV in passato. Allora Cardoso (in coppia con Silva) trascinò la squadra fino allo scoppio della pandemia che mise fine ai giochi. Vedremo se i fili saranno riannodati quest’anno.

Per il resto Zorzi potrà contare su un gruppo con molte conferme (oltre a Pedron ci saranno Mauro Fiorentini, Riccardo Marinello, Alessandro Nava, Marco Paonessa, Francesco Roncari, Mattia Sala e Abdel Samadi).

«Rinunciare alla serie A non è stata facile ma, a fronte di un campionato di vertice sempre più qualitativo, la scelta sarebbe stata tra l’affrontare sacrifici economici pesantissimi o rischiare una stagione di delusioni cocenti come quella di due anni orsono, quando finimmo col retrocedere» spiega ormai a bocce ferme il presidente Marinello. «Il nostro obiettivo è conquistare i playoff e vogliamo provarci nonostante nel girone ci siano squadre competitive a cominciare dalle due vicentine».

La formula, intanto, è variata con il dimezzamento dei gironi: da sei a tre con otto squadre per ciascun raggruppamento. La prime classificate andranno direttamente ai playoff, le seconde disputeranno un turno preliminare. Varese sarà nel Girone A e se la vedrà con l’Uicep Torino (primo turno, in trasferta nel capoluogo piemontese), Pol. Disabili Vicenza, Alitrans Verona, Nordest Castelvecchio, Delfini 2001 Montecchio, Albatros Trento e Cus Padova.