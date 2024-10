HEART Global porta la magia del musical a Varese

Per la prima volta a Varese, il celebre gruppo internazionale HEART Global, organizzazione no-profit che conduce workshop di musica e performance in tutto il mondo, arriva al Liceo G.B. Vico con un evento straordinario. Dal 23 al 26 ottobre 2024, gli studenti del liceo saranno protagonisti di un’esperienza unica di scambio culturale, ospitalità e creatività, culminando nella realizzazione di un musical in soli due giorni.

Lo spettacolo finale si terrà il 24 ottobre 2024 alle ore 18.45 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese (Via Lazzaro Papi, 7). L’evento è aperto al pubblico e promette di essere un’esplosione di energia, talento e passione giovanile.

Cos’è HEART Global?

HEART Global è un’organizzazione internazionale no-profit che ha la missione di connettere giovani di tutto il mondo attraverso la musica, il canto e la danza. Fondata da Bill e Robyn Brawley, HEART Global ha toccato la vita di migliaia di studenti in più di 30 paesi, dall’Australia alla Siberia, dalla Svezia all’Africa. L’iniziativa offre laboratori intensivi in lingua inglese, dove i partecipanti lavorano insieme per sviluppare abilità artistiche e personali, concludendo l’esperienza con uno spettacolo pubblico. L’impatto dell’iniziativa Per giorni, studenti e studentesse saranno immersi in un ambiente che promuove positività, inclusione e creatività, permettendo loro di esprimere sé stessi in piena libertà e senza giudizio. Le lezioni di canto, ballo, recitazione e public speaking sono un’occasione per superare le barriere culturali, sviluppare la fiducia in sé stessi e rafforzare il lavoro di squadra.

«I nostri workshop ispirano, sollevano e offrono speranza e potenziamento ai giovani – affermano i fondatori di HEART Global -. I partecipanti riscoprono il loro valore e il loro coraggio, portando a casa una visione rinnovata di sé e del mondo». Ospitare questo progetto internazionale è un’opportunità unica per Varese e per gli studenti del Liceo G.B. Vico. L’evento non solo permette di utilizzare la lingua inglese in un contesto non scolastico, ma favorisce anche l’incontro con diverse culture e il consolidamento di nuove amicizie.

Invito al pubblico

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare allo spettacolo finale, che si terrà il 24 ottobre 2024 alle ore 18.45 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese. Un’occasione imperdibile per assistere a un musical straordinario, frutto del lavoro e della creatività di giovani studenti e artisti internazionali.

Per ulteriori informazioni: 0332 22 50 84 / gbvicovarese@gmail.com / Sito web di HEART Global: https://www.heartglobal.org/