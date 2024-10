I nonni raccontano ai nipotini della scuola primaria Canetta di Sant’Ambrogio

Divertimento, condivisione e racconti: questi i temi dell’incontro con i nonni, promosso dalla scuola primaria Canetta in collaborazione con l’Associazione genitori Canetta, il 3 ottobre 2024.

I bambini di Sant’Ambrogio hanno avuto la possibilità di condividere narrazioni e ricordi dei nonni, che per un pomeriggio sono tornati a quando erano bambini.

I nonni sono stati invitati a ripescare nella memoria gli aneddoti sulla scuola ai loro tempi, condensando i momenti allegri con quelli di commozione sincera.

Le insegnanti hanno guidato questo percorso allestendo alcune attività nei giorni precedenti, volte a suscitare la curiosità dei più piccoli nei confronti delle esperienze passate dei loro nonni.

Tante le domande e gli interrogativi dei bambini, a cui i nonni hanno risposto con simpatia e senza indugio.

I bambini hanno gioito del momento di incontro e hanno tirato fuori tutta la loro curiosità.

Hanno chiesto ai nonni quali fossero i giochi che facevano da bambini, come fossero i loro insegnanti, con che mezzi di trasporto si muovessero per andare a scuola e quali vestiti indossassero per partecipare alle lezioni.

Alcuni racconti hanno strappato qualche sorriso, altri hanno suscitato stupore. Sembrava che i bambini fossero meravigliati dal fatto che, persino i nonni, fossero stati bambini a loro volta. Il racconto delle modalità di gioco, di movimento, di comunicazione, di vestiario ha sollevato molti interrogativi sulle differenze tra le generazioni.

«È stata un’esperienza di confronto e stimolo sia per i nonni sia per i bambini – commenta il presidente dell’Associazione genitori Canetta, Gabriele Bruna – I nonni ormai sono perni fondamentali nelle famiglie, che sempre di più si trovano a destreggiarsi con la cura dei bambini e le difficoltà della gestione lavorativa. In questo senso, creare un momento in cui i nonni potessero raccontare la scuola ai loro tempi, ci è sembrata un’opportunità bellissima di avvicinamento e di scoperta: per questo abbiamo accettato subito la proposta delle insegnanti».

L’Associazione genitori si impegna a promuovere diverse opportunità di arricchimento per i bambini, finanziando attività rivolte alla scuola primaria «perché crediamo che i bambini siano il futuro della comunità di domani», afferma Bruna.

Il prossimo appuntamento con la Scuola Canetta e la sua Associazione genitori sarà il prossimo 19 ottobre con la Castagnata d’Autunno. “Sarà l’occasione per condividere un momento con genitori, alunni e insegnanti per costruire una grande famiglia in cui ognuno si senta accolto”, scrivono i promotori.