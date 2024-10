I voti del Varese: giornata di riscatto per Gubellini, Priola e Ferrieri. Valagussa amuleto

VARESE – DERTHONA 2-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Qualche uscita spericolata ma quando è chiamato in causa risponde presente

VITOFRANCESCO 6,5: Da terzo in difesa, attento su ogni pallone, non bada al fronzolo ma fa quel che deve fare

PRIOLA 7: L’ultima al “Franco Ossola” contro il Saluzzo era stata un incubo. Oggi il difensore, schierato in mezzo alla difesa, è presente e sempre concentrato, anche perché Mencagli si presentava da capocannoniere del girone e con una tripletta alla Vogherese. Segnale importante per il futuro

MIKHAYLOVSKIY 6,5: Da terzo a sinistra è meno coinvolto nelle coperture ma nelle preventive non si fa trovare una volta fuori posizione

FERRIERI 6,5: La sua migliore partita in biancorosso. Anche perché dopo 25 secondi o poco più serve l’assist per Valagussa. Poi però non si accontenta e sulla fascia destra fa un grande lavoro nelle due fasi. Bene così, e settimana prossima la sfida alla sua ex squadra a Vado

DAQOUNE 6,5: Se la vittoria del Varese è di grande carattere, lui in campo fa da trascinatore con la solita grinta ma anche un’ottima fame agonistica

VALAGUSSA 7: Quando segna il Varese vince. Non solo una questione di scaramanzia, ma un segnale dell’importanza del centrocampista per la squadra

MACCIONI 6,5: Torna alle origini, in fascia a sinistra. Forse è meno chiamato a cercare la giocata, ma anche lui si rifà di qualche passaggio a vuoto e gioca con la giusta cattiveria agonistica

Malinverno 6,5: Dentro nel finale per chiudere spazi, ci mette la solita fame agonistica

BANFI 6,5: Il gol manca da qualche giornata, ma con prestazioni come questa a servizio della squadra tornerà presto

STAMPI 7: Un assist al bacio per Gubellini e tante giocate prezioni sulla trequarti. Peccato per l’infortunio, sperando che non sia un’altra grana per il Varese

Giorgi 6,5: A sinistra spinge poco ma in difesa è sempre pronto

GUBELLINI 6,5: C’è ancora da limare qualcosa ma non si fa pregare a fare gol e sfrutta al meglio il filtrante di Stampi per siglare il 2-0 con un bel mancino angolato. Poi tanta battaglia e, cosa più importante, un grande supporto al gioco corale. Avanti così