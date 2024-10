Il cordoglio degli arbitri varesini per la scomparsa di Cesare Gussoni

«L’AIA perde una colonna portante dell’Associazione ma anche una persona per bene e un dirigente limpido». Le parole di Carlo Pacifici, presidente dell’AIA di Varese (l’Associazione Italiana Arbitri) inquadrano così la scomparsa di Cesare Gussoni, il celebre ex arbitro di Tradate deceduto ieri – lunedì 28 ottobre – all’età di 90 anni.

«Gussoni – prosegue Pacifici – ha fatto del lavoro, della moralità e dell’etica il suo obiettivo primario. Ha svolto il ruolo di Presidente dell’AIA in uno dei momenti più difficili della nostra storia, ed ha avuto la capacità di restituire all’associazione quell’immagine integerrima dell’essere arbitri, aggiungendo al suo lungo percorso arbitrale la nomina nel 2007 di Vice Presidente vicario della FIGC con Giancarlo Abete Presidente. Lascia il ricordo e l’insegnamento di un’Associazione basata su valori veri e genuini dello sport».

«Alla famiglia di Cesare Gussoni vanno le più sentite condoglianze da parte mia, del vicepresidente Alberto Zaroli, del Comitato Nazionale, a nome di tutti gli arbitri italiani» conclude Pacifici a nome di tutta la sezione di Varese per cui Gussoni era tesserato dal 1953.

Durante la sua carriera, l’ex fischietto di Tradate ha iniziato ad arbitrare in Serie A nel lontano 1966 e ha collezionato 106 presenze, lasciando nel 1978 per propria decisione. Tra le designazioni più prestigiose spicca la finale di Coppa Italia del 1977. Nel 1975 acquisì la qualifica di internazionale, dirigendo, tra le altre, partite valevoli per la qualificazione ai Mondiali argentini del 1978. Nella finale degli Europei 1976 tra Germania Ovest e Cecoslovacchia disputata a Belgrado (quella decisa dal celebre rigore a cucchiaio di Panenka) fu uno dei guardalinee con arbitro Sergio Gonella. Proprio insieme a Gonella, Gussoni venne ammesso alla hall of fame del calcio italiano nel 2013 dopo aver ricoperto anche il ruolo di presidente dell’AIA tra il 2006 e il 2009.