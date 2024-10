Il Fibonacci tour di Giorgio Piccaia arriva a Milano

(Foto Luca Roncalli)

Il Fibonacci tour dell’artista Giorgio Piccaia è arrivato fino a Milano.

È stata infatti inaugurata ieri, primo ottobre 2024, al Centro Internazionale Brera di Milano, la mostra personale di Giorgio Piccaia, intitolata PICCAIA/NATURA EST/FIBONACCI TOUR, a cura di Massimo Borgato. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 ottobre 2024 e prevede come primo evento un incontro con l’artista il 10 ottobre alle 18, con la partecipazione del critico d’arte Marco Eugenio di Giandomenico.

La mostra esplora il legame tra numeri e natura, elementi centrali nel lavoro di Piccaia, che utilizza la Serie di Fibonacci come chiave di lettura per interpretare l’armonia dell’universo. Come afferma lo stesso artista: «Uso i numeri come fossero pittogrammi, e li faccio roteare come se appartenessero alla Natura e come se creassero un mondo».

Il titolo della mostra, NATURA EST, evoca il rapporto tra Oriente e nascita della vita, della cultura e dei numeri, con un riferimento ai numeri indiani che hanno dato origine al nostro sistema numerico. I numeri, invisibili ma onnipresenti, si manifestano nelle proporzioni naturali, come nel caso del fiore “Non ti scordar di me”, i cui cinque petali richiamano la Serie di Fibonacci.

Poesia sonora nella mostra, in omaggio a Matteo Piccaia e alla sequenza di Fibonacci

A rendere ancora più suggestiva la mostra è la presenza di una colonna sonora dedicata a Matteo Piccaia, padre di Giorgio. L’opera di Poesia Sonora intitolata Punto, con la voce di Chiara Zocchi e l’elettronica di Emmanuel Rabu, è stata realizzata a partire da massime e aforismi scritti da Matteo Piccaia. Le tracce sonore sono state sequenziate seguendo le regole della Suite di Fibonacci, creando un affascinante connubio tra numeri e musica.

Le info sulla mostra

Giorgio Piccaia

Natura Est

Fibonacci tour per la Pace

1 – 31 ottobre 2024

Centro Internazionale Brera

Ex canonica San Carpoforo

Via Marco Formentini 10- Milano

Orari da lunedì a venerdì 16.00>20.00

Sabato 10.00>13.00 – 16.00>20.00