Il nuovo volto della Spa del MO.OM Hotel: benessere a 360 gradi

Situato a pochi minuti dall’aeroporto di Malpensa e a breve distanza da Milano, il MO.OM Hotel è una perla di design e architettura immersa in un’oasi verde che sposa l’arte, la sostenibilità e l’ospitalità di lusso.

L’hotel, che negli anni ha ampliato i propri servizi, è ormai diventato un punto di riferimento non solo per la clientela business ma anche per famiglie e gruppi in cerca della location perfetta per festeggiare una ricorrenza importante.

Wellness&Spa

L’hotel, noto per il suo approccio innovativo e attento all’ambiente, ha di recente rinnovato il suo centro benessere, trasformandolo in uno spazio all’avanguardia pensato per offrire un’esperienza di relax completa e multisensoriale.

La nuova Spa del MO.OM Hotel è stata arricchita con percorsi benessere che uniscono tecnologia e tradizione, per rispondere alle esigenze di ogni tipo di ospite. Al centro dell’esperienza, una piscina riscaldata con idromassaggio, progettata per alleviare tensioni muscolari e offrire un momento di puro piacere. La doccia emozionale, con giochi di luci e aromaterapia stimola i sensi e favorisce il rilassamento mentale.

Gli amanti del calore possono rigenerarsi nella spaziosissima sauna finlandese o nel bagno turco di ultima generazione; entrambi sono perfetti per rilassarsi e diminuire lo stress. Per chi cerca un’esperienza terapeutica, il percorso Kneipp è il vero fiore all’occhiello della Spa: un alternarsi di getti di acqua calda e fredda che stimola il sistema circolatorio e dona una sensazione di rinvigorimento immediato.

La Spa offre anche una cabina doppia per massaggi, dove gli ospiti possono concedersi trattamenti singoli o di coppia. Dai massaggi rilassanti a quelli decontratturanti, il listino dei trattamenti è ampio e studiato per soddisfare ogni necessità, dai semplici momenti di relax fino alla cura di specifiche tensioni muscolari.

La Spa del MO.OM Hotel è disponibile per prenotazioni su fasce orarie, questo per garantire momenti di totale tranquillità e privacy. Per lo stesso motivo, l’accesso alla Spa è consentito ad un massimo di 12 persone contemporaneamente.

Prenota chiamando il numero +39 0331 327511

Che si tratti di un weekend romantico, un addio al nubilato o semplicemente un regalo di compleanno o di natale, il nuovo centro benessere del MO.OM Hotel è pronto ad accogliere i suoi ospiti con un mix di lusso, innovazione e comfort. Un luogo dove ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente.

Molto più che un semplice hotel

L’esperienza al MO.OM Hotel non si ferma alla Spa. Il ristorante interno, per ora aperto solo a cena tutti i giorni dalle 19:00 alle 22:00, è il luogo ideale per concludere la giornata. Il menu combina ricette regionali e sapori dal mondo e propone piatti pensati per esaltare il gusto e la qualità delle materie prime. Dagli antipasti ai primi passando per secondi e dessert, il ristorante è ideale per incontri di lavoro ma anche per cene a lume di candela, momenti conviviali tra amici, battesimi, compleanni e matrimoni.