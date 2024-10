Il varesino Cesare Zoia eletto nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurochirurgia

Importante riconoscimento per il dottor Cesare Zoia, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona e residente a Casciago: è stato recentemente eletto membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurochirurgia (SINch) durante il 73° congresso annuale tenutosi a Bari la scorsa settimana.

Zoia, classe 1981 e laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Insubria, si è distinto negli ultimi anni per il suo impegno sia clinico che formativo. Dal suo arrivo al Moriggia Pelascini, ha impresso una significativa accelerazione al reparto di Neurochirurgia, contribuendo a una crescita nell’offerta chirurgica e nel numero di interventi eseguiti. Sotto la sua guida, il reparto è diventato un punto di riferimento per la neurochirurgia avanzata, includendo la chirurgia funzionale per il trattamento del dolore, quella oncologica cerebrale e spinale, la chirurgia della base cranica e, in particolare, quella endoscopica – sia transnasale che transorbitaria -, settore di speciale competenza del Dr. Zoia (nella foto con l’amico e collega Giovanni Raffa, di Messina e responsabile dello Young Neurosurgeons Committee dell’ EANS).

Attivo da oltre un decennio nella SINch e nell’EANS (European Association of Neurosurgical Society), Zoia è stato recentemente eletto, per il periodo 2023-2025, anche all’interno dell’Individual Member Committee dell’EANS. La sua esperienza si estende anche alla formazione dei giovani neurochirurghi, tramite l’organizzazione di corsi pratici e di dissezione. Questo impegno formativo lo ha reso un punto di riferimento nella comunità neurochirurgica nazionale.

In una dichiarazione successiva all’elezione, Zoia ha espresso grande soddisfazione: «Il poter rappresentare, come membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurochirurgia, tutti i colleghi italiani è un onore e il poter contare, all’interno del consiglio stesso, su colleghi di assoluto livello mi rassicura. Credo che la Società potrà crescere ulteriormente e mi impegno sin da ora a dare il mio contributo!».