In fiamme il tetto di una villetta a Brunello, evacuate quattro persone tra cui un bambino

Alle 5.20 di questa mattina, lunedì 7 ottobre, squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Varese sono intervenute con tre automezzi nel comune di Brunello, in via Papa Giovanni XXIII, al civico 9, per spegnere un incendio che ha colpito parzialmente il tetto di una villetta singola di due piani fuori terra.

Nell’edificio, abitato da quattro persone, tra cui un minore, non si sono registrati feriti.

Le fiamme hanno interessato la copertura dell’abitazione, che si estende su circa 50 metri quadrati al piano terra e mansardato. Sul tetto erano presenti anche pannelli fotovoltaici, e il personale intervenuto ha provveduto non solo allo spegnimento dell’incendio, ma anche alla rimozione dei pannelli danneggiati.

I Vigili del Fuoco hanno dichiarato l’inagibilità dell’abitazione fino al ripristino delle normali condizioni di utilizzo.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, il sindaco Andrea dall’Osto e il personale sanitario del 118, che hanno collaborato con i Vigili del Fuoco nelle operazioni di gestione dell’emergenza e nel garantire la sicurezza.

L’intervento si è concluso alle ore 9:30, con il rientro delle squadre alla sede centrale.