In San Francesco il Concerto spirituale che anticipa la Festa del Trasporto di Saronno

Nuovo appuntamento con i Concerti spirituali proposti da Giulio Mercati in occasione delle ricorrenze religiose più significative della città.

Sabato 19 ottobre, alle 16,30 nella chiesa di San Francesco l’appuntamento musicale che apre le iniziative della Festa del Trasporto, in programma settimana prossima.

Il Trio Opera Viwa con il soprano Silvia Martinelli, Fabio Taruschio al flauto e Andrea Trovato all’organo proporrà al pubblico saronnese un programma di musiche di Pachelbel, Vivaldi, Donjon, Lucchesi, Händel, Donizetti e Mozart (qui il completo).

Il concerto è come sempre ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Il Trio Opera Viwa

Il Trio si è formato nel 2007 in seno all’associazione culturale Opera Viwa, attiva nella diffusione musicale e nella sensibilizzazione dei giovani alla musica, ed in particolare alla lirica. Ha svolto fin dalla sua formazione una fiorente attività concertistica, sia in Italia che all’estero, con un repertorio che spazia dalla musica da camera originale per flauto, soprano e pianoforte alla lirica, dalla musica antica alle american songs.

Il Trio è abitualmente ospite di importanti manifestazioni internazionali, come il Festival internazionale Mellieha Nights di Malta; la 2. Adenauer Stationenweg (Germania); il Festival Riflessi d’Arte del lago di Como; il Brianza Classica, il Rovinj Ljetni Festival in Croazia e altri.

Di recente uscita il nuovo Cd del Trio Opera Viwa, dal titolo “La Flûte Enchantée” per l’etichetta giapponese Da Vinci Edition, che comprende opere originali per soprano, flauto e pianoforte, di cui alcune in prima registrazione assoluta.