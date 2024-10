Incidente a Casbeno, ferito un giovane di 25 anni

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Varese, nella zona compresa tra il cimitero di Casbeno e il parco di Villa Recalcati, poco dopo le 7,30 del mattino di martedì 29 ottobre.

A scontrarsi, per cause attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, sono stati un’automobile e uno scooter: ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, un 25enne, che è stato soccorso in “codice giallo” da un’ambulanza proveniente da Azzate e dall’automedica di Varese.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Varese che, oltre ad effettuare i rilievi, si sono occupati di gestire la viabilità. La zona interessata (incrocio tra via Trentini e via Bassi) è particolarmente trafficata sia perché è una delle arterie che portano verso il centro cittadino, sia per la presenza di numerosi istituti scolastici che a quell’ora stanno per iniziare l’attività.