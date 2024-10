Incidente alle 7 a Varese in viale Aguggiari: traffico in tilt su viale Ippodromo

Incidente stradale poco dopo le 7 di venerdì a Varese, in viale Aguggiari non distante da un incrocio che si trova poco più avanti dell’intersezione con viale Ippodromo procedendo verso il centro città, circa all’altezza di via Montello. Due auto sono rimaste coinvolte nell’impatto, con due persone a bordo.

Le unità di soccorso della Croce Rossa Italiana di Varese sono immediatamente intervenute con due ambulanze, mentre la polizia locale di Varese è stata allertata per gestire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso. L’evento è stato coordinato dalla Soreu dei Laghi. I feriti sono un uomo di 38 anni e una donna di 41.

I mezzi di soccorso stanno operando in codice giallo. Pesanti le ripercussioni sul traffico rimasto paralizzato su viale Ippodromo