Infortunio per un vigile del fuoco in addestramento sui monti di Marchirolo

Sarebbe caduto battendo un fianco un vigile del fuoco infortunatosi durante un addestramento nelle valli dell’Alto Varesotto. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì a Marchirolo, in una zona boschiva. Il vigili era in compagnia di una ventina di suoi colleghi quando si è verificato l’infortunio.

Sul posto sono stati attivati i funzionari del dipartimento prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats Insubria ed è stata prevista per precauzione pure l’attivazione delle unità del Cnsas, il soccorso alpino e dei carabinieri.

Sul piano sanitario il ferito non verserebbe in gravi condizioni e la zona è stata raggiunta da un elicottero sanitario di Borgosesia che sta operando in codice rosso.